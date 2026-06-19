Lo que debes saber a esta hora de la tarde
CAP explora atraer carga argentina para exportar a Asia + Crédito de CAF habilita obras del Puerto de San Antonio + Dólar plano
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Grupo CAP busca atraer carga argentina para exportar al Asia. Representantes de los terminales multipropósito de Grupo CAP visitaron Argentina con el objetivo de profundizar la integración logística e impulsar el desarrollo de corredores que conecten la producción trasandina con los mercados del Asia Pacífico, a través de los puertos que la compañía mantiene en las regiones de Atacama y Biobío.
Por medio de un crédito de CAF habilitan inicio de obras del Puerto de San Antonio. La Empresa Portuaria San Antonio firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) un crédito por US$ 50 millones para iniciar la construcción del Puerto Exterior, el megaproyecto de modernización de la infraestructura portuaria. Cabe recordar que el Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros, además de dragados y explanadas que habilitarán dos terminales de 1.730 metros cada uno.
Cómo cierra el dólar la semana. Tras reportes de una tregua en el Líbano que despejaría el camino para que Estados Unidos e Irán avancen en sus conversaciones nucleares, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 902,14 lo que implica un alza de $ 0,72 respecto al cierre del jueves. El petróleo Brent volvió a cotizar sobre US$ 80 por barril y el cobre Comex bajaba 0,8% a US$ 6,4 por libra.
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