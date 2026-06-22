Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Vuelven a bajar proyecciones para Chile + Cómo será el salvataje de gigante metalúrgica + Dólar al alza
Noticias destacadas
Banca de inversión empeora proyecciones de déficit fiscal de Chile. En la versión de junio de Consensus Forecast, dedicó un acápite especial a proyecciones de mediano plazo para las arcas del Estado de los países de la región. En el caso de Chile proyectan un saldo en rojo de 2,2% del Producto para este año y de 1,8% para el próximo. Esto implica tres y dos décimas de revisión respecto al mes pasado, respectivamente. Ahora, dichas perspectivas son mixtas si se contrastan con las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda en el IFP: de 2,4% para 2026 y de 1,7% para el próximo.
Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”. La empresa Edyce Metalúrgica -autodenominada como la mayor fábrica de estructuras metálicas del país, ligada a la familia Rocco Quiroz- está en medio de un proceso para evitar la quiebra. Como parte de éste, la firma presentó una nueva propuesta de acuerdo de reorganización concursal a sus acreedores, la que, entre otros puntos, plantea un “potencial cambio de control”.
Cómo inicia el dólar la semana. Luego anuncios conciliadores entre Estados Unidos e Irán, habiendo comenzado conversaciones en medio de altas tensiones,el dólar se cotiza a esta hora en los $ 906,80 lo que implica un alza de $ 2,12 respecto al cierre del viernes. El petróleo Brent caía 2,6% a US$ 78,5 por barril y los precios del cobre se estabilizaban.
- Juan Pablo del Río vende US$ 20 millones en acciones de Falabella
- Tras dos años bajo sospecha, la justicia le da un respiro a Álvaro Jalaff en el caso Audios
- Autoridades de Ñuble negocian con Tresmontes Lucchetti constituir un poder comprador para remolacheros que reconviertan sus cultivos al trigo
- Oposición no logra unificar propuestas al proyecto misceláneo y exige separar la reconstrucción de la reforma tributaria
- Claves del Congreso: proyecto misceláneo y AC contra exministro Grau se toman la agenda esta semana
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”
A juicio del veedor de Edyce (autodenominada como la mayor fábrica de estructuras metálicas del país), en el escenario de una liquidación apenas se pagaría 76% de las acreencias garantizadas, sin que los prestamistas valistas tengan posibilidad de recuperar algo.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete