Banca de inversión empeora proyecciones de déficit fiscal de Chile. En la versión de junio de Consensus Forecast, dedicó un acápite especial a proyecciones de mediano plazo para las arcas del Estado de los países de la región. En el caso de Chile proyectan un saldo en rojo de 2,2% del Producto para este año y de 1,8% para el próximo. Esto implica tres y dos décimas de revisión respecto al mes pasado, respectivamente. Ahora, dichas perspectivas son mixtas si se contrastan con las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda en el IFP: de 2,4% para 2026 y de 1,7% para el próximo.

Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”. La empresa Edyce Metalúrgica -autodenominada como la mayor fábrica de estructuras metálicas del país, ligada a la familia Rocco Quiroz- está en medio de un proceso para evitar la quiebra. Como parte de éste, la firma presentó una nueva propuesta de acuerdo de reorganización concursal a sus acreedores, la que, entre otros puntos, plantea un “potencial cambio de control”.

Cómo inicia el dólar la semana. Luego anuncios conciliadores entre Estados Unidos e Irán, habiendo comenzado conversaciones en medio de altas tensiones,el dólar se cotiza a esta hora en los $ 906,80 lo que implica un alza de $ 2,12 respecto al cierre del viernes. El petróleo Brent caía 2,6% a US$ 78,5 por barril y los precios del cobre se estabilizaban.