Cenco Malls sale al mercado local y recauda millones con bono a largo plazo. El brazo inmobiliario de los Paulmann salió a ofrecer uno de los pocos bonos triple A que existen en el mercado chileno, dedicado a cumplir con el plan de inversiones de la compañía. Cenco Malls vendió el título "BCSSA-H" por valor de UF 2,5 millones (unos US$ 110 millones) y vencimiento en 2056, a través de un remate holandés gestionado por Banchile, Itaú y Santander. Los capitales de la nueva deuda se destinarán a "financiamiento del plan de inversiones de la sociedad y/o sus filiales y/o otros fines corporativos de la sociedad".

Repetto critica proyecto de reconstrucción: “Altamente riesgoso para las finanzas públicas”. La economista y directora de la escuela de gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, desglosó las estimaciones económicas del proyecto, al que calificó como “altamente riesgoso para las finanzas públicas”, con medidas que en su opinión “hay que descartar sí o sí”.

El dólar cierra una tensa semana. El presunto retorno de Irán a la mesa negociadora con Estados Unidos está alentando a los inversionistas a vender dólares, por lo que se cotizan a esta hora en los $ 894,54 lo que implica una caída de $ 3,44 respecto al cierre del jueves. El cobre Comex retrocedía 0,7%, al moderar una caída más profunda, para transar a US$ 6,1 por libra y el petróleo Brent cotizaba estable en niveles de US$ 105 por barril.