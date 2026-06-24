Anglo American y Codelco completan acuerdo Andina–Los Bronces. Anglo American plc, a través de su filial Anglo American Sur S.A., de la cual posee el 50,1%, y Codelco, anunciaron el cierre del acuerdo definitivo para implementar un Plan Minero Conjunto en sus respectivas minas de cobre Los Bronces y Andina en Chile, tras la obtención de las aprobaciones regulatorias y de libre competencia necesarias, así como el cumplimiento de las condiciones precedentes. "Se espera que el Plan Minero Conjunto permita liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un período de 21 años”, indicó un comunicado conjunto difundido por Anglo American.

"Falta de diálogo y pantomima": el duro round entre Quiroz y la senadora Vodanovic por proyecto misceláneo. Un duro cruce de declaraciones protagonizaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ad portas de la eventual votación que debe realizar el Senado esta tarde de la idea de legislar del proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción que impulsa La Moneda.

Cómo va el dólar. La dureza de la Reserva Federal (Fed) ha seguido contribuyendo a que el dólar global se fortalezca, por lo que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 922,08 lo que implica un alza de $ 7,10 respecto al cierre del martes. El cobre Comex bajaba 3,2% a US$ 6,01 por libra, su menor nivel en siete semanas, y el petróleo Brent bajaba 4,1% a US$ 73,9 por barril.