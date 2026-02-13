Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Auditoría provoca remezón en Codelco + Avanza comisión de ingresos tributarios + Dólar al alza
Auditoria: Codelco remueve dos altos mandos por fatal accidente en El Teniente. A siete meses del fatal accidente ocurrido en la mina El Teniente, la estatal Codelco informó que tanto el vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, como el gerente general del yacimiento, Claudio Sougarret, dejarán sus funciones a partir de este mismo viernes. Según fuentes conocedoras consultadas por DF, la decisión de desvincular de sus cargos a los recién nombrados se habría tomado en una sesión de directorio realizada el día jueves.
Gobierno publica decreto que crea comisión para analizar ingresos tributarios. Cumpliendo con lo anunciado a fines de enero, el Gobierno a través del ministerio de Hacienda emitió un decreto publicado hoy en el Diario Oficial que crea la “Comisión Asesora Ministerial para el Análisis y Estudio de la Recaudación Tributaria No Minera del Impuesto a la Renta”, la cual deberá emitir en un plazo de tres meses desde su constitución un informe con conclusiones y propuestas. Sus integrantes serán designados por el próximo gobierno.
El dólar termina una difícil semana. Mientras el entorno global sigue algo revuelto, más allá de que los últimos precios al consumidor de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 864,63 lo que implica un alza de $ 6,92 respecto del jueves. Y los futuros del cobre bajaban 0,4%, aunque regulando pérdidas mayores.
- Ximena Ossandón: “Mientras más transversal sean las decisiones, mucho más eficiente es el ambiente para que los proyectos avancen”
- La arremetida de Tesla en Chile: iniciará oferta de autos autónomos en primer semestre y apunta a triplicar ventas en 2026
- Laboratorios inician la mayor competencia entre medicamentos de punta contra la obesidad y diabetes en Chile
- Trump planea reducir los aranceles sobre productos de acero y aluminio
- IPC de EEUU sube un 0,2% en enero, menos de lo previsto
- Boric encabeza el último consejo de gabinete de su mandato: "Tenemos que hacer un traspaso impecable”
- Santander lideró los megacréditos mundiales en 2025
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
