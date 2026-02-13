Auditoria: Codelco remueve dos altos mandos por fatal accidente en El Teniente. A siete meses del fatal accidente ocurrido en la mina El Teniente, la estatal Codelco informó que tanto el vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, como el gerente general del yacimiento, Claudio Sougarret, dejarán sus funciones a partir de este mismo viernes. Según fuentes conocedoras consultadas por DF, la decisión de desvincular de sus cargos a los recién nombrados se habría tomado en una sesión de directorio realizada el día jueves.

Gobierno publica decreto que crea comisión para analizar ingresos tributarios. Cumpliendo con lo anunciado a fines de enero, el Gobierno a través del ministerio de Hacienda emitió un decreto publicado hoy en el Diario Oficial que crea la “Comisión Asesora Ministerial para el Análisis y Estudio de la Recaudación Tributaria No Minera del Impuesto a la Renta”, la cual deberá emitir en un plazo de tres meses desde su constitución un informe con conclusiones y propuestas. Sus integrantes serán designados por el próximo gobierno.

El dólar termina una difícil semana. Mientras el entorno global sigue algo revuelto, más allá de que los últimos precios al consumidor de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 864,63 lo que implica un alza de $ 6,92 respecto del jueves. Y los futuros del cobre bajaban 0,4%, aunque regulando pérdidas mayores.