La venta de Transbank entra en su recta final con dos finalistas: Scotiabank y Jorge Selume. Después de tres años con el cartel de "en venta", una serie de fuentes familiarizadas con la transacción aseguraron a DF que la operación estaría entrando en su recta final. Los principales interesados y potenciales finalistas serían el banco canadiense Scotiabank y el empresario Jorge Selume, que haría la adquisición con el apoyo de un fondo de Linzor Capital, en el cual es aportante.

Los principales candidatos que asoman para dirigir el SII en el Gobierno de Kast. El Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá un rol central dentro de la agenda de desregulación que prepara Quiroz. En las últimas semanas han comenzado a surgir una serie de nombres para encabezar la entidad. Uno de ellos -y quizá el más sorpresivo- es Víctor Villalón; otro nombre que circula es el de Ricardo Pizarro y el del exdirector del SII, Alejandro Burr.

Los vaivenes del dólar. Después de que Estados Unidos volviera de su fin de semana largo a un entorno de inversiones más caótico, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 883,87 lo que implica una caída de $ 5,02 respecto al cierre del lunes. Por otro lado, el cobre bajaba 1,3% en Londres. Las bolsas caían con fuerza.