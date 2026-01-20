Lo que debes saber a esta hora de la tarde
La venta de Transbank entra en su recta final con dos finalistas: Scotiabank y Jorge Selume. Después de tres años con el cartel de "en venta", una serie de fuentes familiarizadas con la transacción aseguraron a DF que la operación estaría entrando en su recta final. Los principales interesados y potenciales finalistas serían el banco canadiense Scotiabank y el empresario Jorge Selume, que haría la adquisición con el apoyo de un fondo de Linzor Capital, en el cual es aportante.
Los principales candidatos que asoman para dirigir el SII en el Gobierno de Kast. El Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá un rol central dentro de la agenda de desregulación que prepara Quiroz. En las últimas semanas han comenzado a surgir una serie de nombres para encabezar la entidad. Uno de ellos -y quizá el más sorpresivo- es Víctor Villalón; otro nombre que circula es el de Ricardo Pizarro y el del exdirector del SII, Alejandro Burr.
Los vaivenes del dólar. Después de que Estados Unidos volviera de su fin de semana largo a un entorno de inversiones más caótico, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 883,87 lo que implica una caída de $ 5,02 respecto al cierre del lunes. Por otro lado, el cobre bajaba 1,3% en Londres. Las bolsas caían con fuerza.
- El nombre que faltaba: exejecutivo de BHP y actual CEO de Los Andes Copper asumiría en el Ministerio de Minería
- El diputado Diego Schalper (RN) desde Davos: “Confío en que el futuro gobierno retome este espacio de diálogo, que es muy fructífero y demandado”
- Fondo Autónomo de Protección Previsional ficha a exejecutivo de AFP ProVida para liderar estrategia de inversiones
- Senador Gastón Saavedra (PS) pone límites a Dorothy Pérez: “Me parece bien el control y la regulación, pero está yendo más allá de su rol”
- Chile no está en la lista pero sí Argentina y Brasil: Trump invita a decenas de líderes mundiales a la Junta de Paz para Gaza
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.
