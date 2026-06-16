Chilena Syncore inicia acciones legales contra OHLA en España. La empresa chilena Syncore, especializada en montaje industrial y ejecución de proyectos de alta complejidad en los sectores de la minería e infraestructura, exigirá a la hispana OHLA pagar en España la deuda de US$ 21 millones de su filial en liquidación OHL Industrial Chile (OHLI), según ha indicado en un comunicado este martes.

FNE aprueba adquisición de Klap por parte de Banco Itaú. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó -sujeta a medidas de mitigación- la adquisición de control de Multicaja e Iswitch, que operan mediante la marca Klap, por parte de Banco Itaú Chile. En su investigación, la FNE detectó que la adquisición generaría riesgos horizontales unilaterales y coordinados en el segmento de procesamiento adquirente a terceros, en razón de la participación minoritaria que el Banco Itaú posee en Transbank y de la relevante presencia de Klap en dicho segmento.

Con qué nos sorprende el dólar esta jornada. Previo a que el Banco Central de Chile publique su comunicado de política y mañana la Reserva Federal (Fed) haga lo propio, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 885,89 lo que implica un retroceso de $ 6,93 respecto al cierre del lunes. El petróleo Brent se hundía 5,1% hasta US$ 79 por barril.