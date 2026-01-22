El respiro en el mundo tributario por la postergación del reavalúo de propiedades. En medio de la polémica por el aumento en los avalúos y las cuotas de contribuciones, el Ejecutivo incorporó en la ley de reajuste un artículo, que fue aprobado, para que se postergue el reavalúo que se realizaría este año, desde 2026 al 2027, a la espera de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) actualice la metodología para calcular el valor de las propiedades.

Canal 13 transmitirá el campeonato de fútbol chileno en 2026 tras acuerdo con TNT Sports. Canal 13 anunció el acuerdo con TNT Sports -quien tiene los derechos televisivos del Campeonato Nacional- para transmitir un partido cada fecha de la Liga de Primera durante esta temporada. La estación de Inés Matte Urrejola emitirá los encuentros en su señal de televisión abierta y sus plataformas 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

Dólar baja de $ 870. Mientras el mundo sigue atento las conversaciones entre Donald Trump y los líderes europeos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 868,8 lo que implica una caída de $ 6,9 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, el cobre referencial en Londres bajaba 0,8% a US$ 5,76 por libra.