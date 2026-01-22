Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Se posterga el reavalúo + Canal 13 transmitirá campeonato de fútbol + Dólar baja de $ 870
El respiro en el mundo tributario por la postergación del reavalúo de propiedades. En medio de la polémica por el aumento en los avalúos y las cuotas de contribuciones, el Ejecutivo incorporó en la ley de reajuste un artículo, que fue aprobado, para que se postergue el reavalúo que se realizaría este año, desde 2026 al 2027, a la espera de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) actualice la metodología para calcular el valor de las propiedades.
Canal 13 transmitirá el campeonato de fútbol chileno en 2026 tras acuerdo con TNT Sports. Canal 13 anunció el acuerdo con TNT Sports -quien tiene los derechos televisivos del Campeonato Nacional- para transmitir un partido cada fecha de la Liga de Primera durante esta temporada. La estación de Inés Matte Urrejola emitirá los encuentros en su señal de televisión abierta y sus plataformas 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.
Dólar baja de $ 870. Mientras el mundo sigue atento las conversaciones entre Donald Trump y los líderes europeos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 868,8 lo que implica una caída de $ 6,9 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, el cobre referencial en Londres bajaba 0,8% a US$ 5,76 por libra.
- Inmobiliaria Puertecillo recurre al Comité de Ministros para destrabar millonario proyecto en Litueche
- Primera megacolocación de 2026: grupo Saesa levanta US$ 700 millones con bono local de transmisión eléctrica a largo plazo
- Álvaro Saieh vende acciones de SMU por $ 6 mil millones y anuncia el fin del ciclo de ventas asociadas al servicio de sus deudas
- La gran sequía laboral que enfrentan los recién graduados universitarios
- Qué son los "antivertederos" y cómo una iniciativa pionera en Chile está revolucionando los procesos industriales a nivel local
- Sitio web del Banco Central de Chile vuelve a estar operativo tras intermitencias que afectaron parcialmente su funcionamiento
- Escondida impulsa récord anual de cobre de Rio Tinto: producción total de la compañía subió 11% en 2025
Newsletters
Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
La administración de la alcaldesa Camila Nieto no presentó su lista de testigos en la etapa probatoria del juicio indemnizatorio iniciado por la exInmobiliaria del Puerto (ahora Sogin SpA). El monto demandado equivale a cerca del 20% del presupuesto anual de la comuna, lo que ha encendido las alarmas de "notable abandono de deberes" en el Concejo Municipal.
Referentes de la academia e innovación valoran designación de la futura ministra de Ciencia
Desde la UC, la Uandes y Hub APTA destacaron el enfoque de la nueva carta del Gobierno entrante en ciencia aplicada a la industria y el desarrollo de soluciones de impacto en la ciudadanía, pero advirtieron sobre la necesidad de resguardar la ciencia básica.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
