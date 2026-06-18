Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Mercado Libre aumentaría empelos en Chile + Alimar demanda al Estado + Fuerte alza del dólar
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Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas y proyecta aumentar trabajadores. Mercado Libre inauguró sus nuevas oficinas corporativas en el Costanera Center, con una superficie de 6.000 m2. "Esto representa su mayor espacio de trabajo en Chile y refuerza el posicionamiento del país como un hub estratégico de la compañía en América Latina", dijo la empresa en un comunicado. La firma de origen argentino destacó que ya cuenta con 3.800 trabajadores en Chile y que proyecta alcanzar los 5.000 a fin de año, de la mano con sus nuevas inversiones.
Alimar demanda al Estado por Ley de Fraccionamiento pesquero. Pesquera Alimentos Marinos S.A. (Alimar) presentó una demanda contra el Estado de Chile en la que exige una compensación superior a los US$ 140 millones. La acción judicial responde a los efectos patrimoniales generados por la aplicación de la Ley N° 21.752 de Fraccionamiento Pesquero, normativa que modificó anticipadamente las reglas del sector y redujo la participación industrial en el acceso a recursos marinos.
Vaivenes del dólar. Mientras el comentado debut de Kevin Warsh al mando de la Reserva Federal (Fed) sigue repercutiendo con fuerza en los mercados cambiarios, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 898,61 lo que implica un alza de $ 7,89 respecto al cierre del miércoles. Y el cobre Comex se transaba a US$ 6,47 por libra.
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