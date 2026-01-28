Detalle de las penas que pide el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios. La Fiscalía puso fin a la investigación por el caso Audios Factop. En el caso de Álvaro Jalaff, el Ministerio Público solicitó la pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio, acusándolo de la autoría en delitos reiterados de estafa, administración desleal e infracción a la ley de Mercado de Valores y delitos tributarios; Y para su hermano, Antonio Jalaff, la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Población comenzaría a descender desde 2036. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población, base 2024 (EEPP 2024): La población en Chile llegaría a las 20.150.948 personas a junio de este año, alcanzando un máximo de 20.643.490 personas a igual mes de 2035. Sin embargo, a partir del año 2036, la población dejaría de crecer e iniciaría una reducción gradual hasta llegar a los 16.972.558 habitantes hacia mediados de 2070, proyecta el órgano estadístico.

El dólar rebota tras fuerte baja. Después del anuncio de tasas de interés del Banco Central de Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 862,22 lo que implica un alza de $ 2,71 respecto al cierre del martes. En tanto, el cobre transado en Londres remontaba 0,8% a US$ 5,95 por libra.