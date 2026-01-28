Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Penas que pide la Fiscalía en caso Audios Factop + Población en Chile comenzaría a bajar desde 2036 + Dólar al alza
Detalle de las penas que pide el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios. La Fiscalía puso fin a la investigación por el caso Audios Factop. En el caso de Álvaro Jalaff, el Ministerio Público solicitó la pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio, acusándolo de la autoría en delitos reiterados de estafa, administración desleal e infracción a la ley de Mercado de Valores y delitos tributarios; Y para su hermano, Antonio Jalaff, la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.
Población comenzaría a descender desde 2036. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población, base 2024 (EEPP 2024): La población en Chile llegaría a las 20.150.948 personas a junio de este año, alcanzando un máximo de 20.643.490 personas a igual mes de 2035. Sin embargo, a partir del año 2036, la población dejaría de crecer e iniciaría una reducción gradual hasta llegar a los 16.972.558 habitantes hacia mediados de 2070, proyecta el órgano estadístico.
El dólar rebota tras fuerte baja. Después del anuncio de tasas de interés del Banco Central de Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 862,22 lo que implica un alza de $ 2,71 respecto al cierre del martes. En tanto, el cobre transado en Londres remontaba 0,8% a US$ 5,95 por libra.
- Andrónico Luksic Craig deja el directorio de la matriz de Antofagasta Minerals tras 12 años y es reemplazado por su hijo
- ENAP cierra el 2025 con "resultados históricos" y duplica utilidades del año anterior
- Francisco Huenchumilla y el "progresismo con cuota de realismo" de la bancada DC: “No se trata de ser kamikaze o fundamentalista"
- Metro prepara obras por US$ 52 millones en Estación Central ante llegada del tren Santiago-Melipilla
- Las ventas de Starbucks se aceleran gracias al enfoque en mejorar el servicio y la rapidez desplegado por su CEO
- Tianqi en picada contra la Corte Suprema por fallo en acuerdo Codelco-SQM y acusa ausencia de “examen judicial efectivo”
Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios
La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.
Cifras preocupantes: población de Chile superará los 20 millones este año, pero comenzará a reducirse a mediados de la próxima década
Acorde al INE, desde 2036 se proyecta una disminución en la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
