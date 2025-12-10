Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Crecen fondos de pensiones en el exterior + Kevin Cowan candidato al BC + Dólar a la baja
Noticias destacadas
Inversión de los fondos de pensiones en el extranjero sigue creciendo. Los fondos de pensiones chilenos alcanzaron a septiembre de 2025 un valor total de US$ 222.211 millones, lo que se tradujo en un aumento de 6,3% respecto a igual mes del año anterior. También, reflejó un crecimiento de 4,4% respecto a junio de 2025, según el último informe de inversiones publicado por la Superintendencia de Pensiones. De los US$ 222 mil millones, la cartera invertida en el extranjero correspondió a US$ 117.180 millones, mientras que US$ 105.031 millones están apostados en el mercado local.
Primeras definiciones de Kevin Cowan como candidato al Banco Central. Por cerca de 30 minutos, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Kevin Cowan, expuso ante los senadores de la comisión de Hacienda sus credenciales para convertirse en el próximo consejero del Banco Central, luego de ser nominado este martes por el Ejecutivo para reemplazar a Stephany Griffith-Jones en el Consejo, quien abandonará el cargo el próximo 24 de diciembre.
En qué está el dólar. Inmerso en un ambiente de espera antes de que la Reserva Federal (Fed) dé a conocer su anuncio de tasas de interés, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 923,70 lo que implica un retroceso de $ 1,88 respecto al cierre del martes. Mientras que el cobre repuntaba 1,2% a US$ 5,28 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Las claves del momento del negocio del salmón: productor del grupo Vial se dirige a utilidades récord y mercado respira un cauto optimismo hacia 2026
- Más de US$ 20 mil millones ingresaron en depósitos en pesos a los bancos en 12 meses a septiembre: Banco de Chile y Santander fueron preferidos
- Startup fundada por chilenos en Londres que segmenta anuncios digitales debuta en Chile
- Reajuste fiscal: diputados RN denuncian que el Gobierno “se quedó corto en la provisión al menos en US$ 1.600 millones”
- SpaceX buscará realizar una salida a la bolsa en 2026 y recaudar más de US$ 30 mil millones
- Boric recibirá en La Moneda a quien resulte vencedor de la segunda vuelta de este domingo
- Mercado continúa apostando por un recorte en la tasa el próximo martes y el siguiente vendría en cinco meses
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete