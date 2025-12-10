Inversión de los fondos de pensiones en el extranjero sigue creciendo. Los fondos de pensiones chilenos alcanzaron a septiembre de 2025 un valor total de US$ 222.211 millones, lo que se tradujo en un aumento de 6,3% respecto a igual mes del año anterior. También, reflejó un crecimiento de 4,4% respecto a junio de 2025, según el último informe de inversiones publicado por la Superintendencia de Pensiones. De los US$ 222 mil millones, la cartera invertida en el extranjero correspondió a US$ 117.180 millones, mientras que US$ 105.031 millones están apostados en el mercado local.

Primeras definiciones de Kevin Cowan como candidato al Banco Central. Por cerca de 30 minutos, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Kevin Cowan, expuso ante los senadores de la comisión de Hacienda sus credenciales para convertirse en el próximo consejero del Banco Central, luego de ser nominado este martes por el Ejecutivo para reemplazar a Stephany Griffith-Jones en el Consejo, quien abandonará el cargo el próximo 24 de diciembre.

En qué está el dólar. Inmerso en un ambiente de espera antes de que la Reserva Federal (Fed) dé a conocer su anuncio de tasas de interés, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 923,70 lo que implica un retroceso de $ 1,88 respecto al cierre del martes. Mientras que el cobre repuntaba 1,2% a US$ 5,28 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.