La estrategia de Farmacias Ahumada para recuperar terreno en la industria. Desde que un consorcio liderado por Guillermo Harding tomó el control, la cadena ha abierto más de 100 locales. Su gerente general señala a DF que van en línea con el plan a cinco años y cuenta acerca de sus planes de expansión, el modelo de farmacia que están buscando y la mirada que tienen respecto a la intensidad competitiva del sector.

JPMorgan baja precio objetivo de Mallplaza. JPMorgan rebajó sus cálculos sobre Mallplaza y Cenco Malls, cuyos precios objetivos hacia diciembre quedaron en $ 4.300 y $ 2.750, respectivamente. En tanto, la estimación sobre Parque Arauco se mantuvo prácticamente sin cambios, con un target de $ 4.100 por acción. Y las recomendaciones se mantienen: "sobreponderar" en Mallplaza y Cenco Malls, y "neutral" en Parque Arauco.

Cómo inicia el dólar la semana. Mientras Estados Unidos e Irán señalan que un acuerdo de paz estaría más cerca, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 895,21 lo que implica una caída de $ 5,21 respecto al cierre del viernes. El petróleo Brent caía 6,8% a US$ 96,5 por barril y el cobre Comex avanzaba 1,5% a US$ 6,48 la libra.