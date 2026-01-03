"Criminal agresión del gobierno de EEUU": Partido Comunista de Chile rechaza ataque y captura de Maduro en Venezuela

"Exigimos que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa", indicó el PC en un comunicado.

El Partido Comunista de Chile rechazó y condenó el sábado la que calificó como una "criminal agresión del gobierno de Estados Unidos" el ataque y captura de Nicolás Maduro, quien enfrentará en territorio estadounidense cargos criminales.

"Se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabilidad de la región. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con las familias de las personas asesinadas y con todas sus víctimas", dijo el PC en un comunicado.

"Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos", agregó. "Ante versiones provenientes desde los Estados Unidos, exigimos que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa".