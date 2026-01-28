Click acá para ir directamente al contenido

Andrónico Luksic Craig deja el directorio de la matriz de Antofagasta Minerals tras 12 años y es reemplazado por su hijo
Inicio Economía y Política Actualidad
Actualidad

Garantías sin letra chica: Sernac fija criterios en nueva circular y refuerza derecho de los consumidores

Uno de los puntos centrales de la circular apunta a que los consumidores tienen plena libertad para elegir qué garantía ejercer. Es decir, los proveedores no pueden imponer un orden de preferencia ni exigir que primero se agote una garantía para luego acceder a la otra.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 09:33 hrs.

garantías Comercio Retail consumidores sernac Rodrigo Martínez
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Pablo Eguiguren aterriza como actor clave para enfrentar los permisos en la cartera de Economía de Kast
2
Empresas

Exjefe de gabinete del MTT asumiría como subsecretario de Transportes
3
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
4
Mercados

Dólar profundiza su caída bajo la marca de $ 860 tras decisión de tasas del Banco Central y previo al anuncio de la Fed
5
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
6
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
7
DF LAB

Los detalles del proyecto de fábrica de drones que busca fortalecer la soberanía tecnológica de Chile
8
Mercados

Más allá de Latam y Falabella, las otras empresas en que las AFP buscan directores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete