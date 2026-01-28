Garantías sin letra chica: Sernac fija criterios en nueva circular y refuerza derecho de los consumidores
Uno de los puntos centrales de la circular apunta a que los consumidores tienen plena libertad para elegir qué garantía ejercer. Es decir, los proveedores no pueden imponer un orden de preferencia ni exigir que primero se agote una garantía para luego acceder a la otra.
Noticias destacadas
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este miércoles que aprobó una nueva circular interpretativa que busca "entregar claridad y certezas" a los consumidores sobre las garantías convencionales o voluntarias que ofrecen algunos proveedores.
Cabe destacar que existen dos tipos de garantías:
Garantía legal: está establecida en la Ley del Consumidor (LPC) y permite a las y los consumidores que, dentro de los primeros seis meses de la entrega del producto, decida entre devolución del dinero, cambio de producto o reparación gratuita, cuando estos fallan por causas no imputables al mal uso.
Convencional o voluntaria: se ofrece de manera adicional por las empresas, debiendo representar una mejora real para las y los consumidores, pudiendo los proveedores fijar ciertos requisitos para su procedencia.
"Uno de los puntos centrales de la circular apunta a que los consumidores tienen plena libertad para elegir qué garantía ejercer. Es decir, los proveedores no pueden imponer un orden de preferencia ni exigir que primero se agote una garantía para luego acceder a la otra", indicó el Sernac.
"Respecto de las garantías voluntarias, estas deben ser informadas de manera clara, veraz y oportuna, detallando sus condiciones, plazos y coberturas. Lo importante es que no induzcan errores hacia las personas consumidoras", indicó el Sernac. También se establece que cuando una garantía voluntaria ofrece un plazo mayor, este beneficia directamente al consumidor. Asimismo, el uso de una de las garantías suspende el cómputo del plazo de la otra, resguardando los derechos del consumidor.
Garantía convencional en la compra de vehículos motorizados
En el el caso puntual de la adquisición de vehículos motorizados, la nueva circular fija deberes reforzados de información para los proveedores que ofrezcan este tipo de garantías hacia sus clientes.
"Esto incluye, informar previamente las mantenciones exigidas, sus costos estimados y los talleres autorizados, siempre bajo criterios de justificación técnica.
El documento también refuerza el derecho de las personas consumidoras a elegir libremente el servicio técnico para las mantenciones. Además, cuando una reparación se extienda por más de cinco días hábiles, el proveedor debe entregar un vehículo de reemplazo de similares características", dijo el Servicio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios
La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete