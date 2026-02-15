Kast llama a “respetar nuestras instituciones” en medio de polémica por Gendarmería

Un alto en sus vacaciones hizo este domingo en Presidente electo.

Un alto en sus vacaciones en Puerto Varas hizo este domingo el Presidente electo, José Antonio Kast. Y uno de los temas abordados con la prensa fueron las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en orden a que en Gendarmería podrían existir situaciones de corrupción.

El secretario de Estado sugirió tal posibilidad ante nuevas liberaciones erróneas en los últimos días.

Según lo reportado por distintos medios nacionales, como radio Biobío y 24Horas, el futuro mandatario pidió resguardar el tono: “Nunca hay que hablar mal de las instituciones. Las instituciones las tenemos que respetar”.

Y más bien reconoció que puede haber situaciones puntuales, que “dentro de un grupo de personas haya alguien que no haga lo correcto, puede suceder.

Si bien no entró en detalles sobre la actual situación que enfrenta la institución, Kast adelantó que abordará materias de contingencia nacional una vez retome plenamente su agenda pública el miércoles.