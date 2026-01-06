Presidente Boric arremete contra posteo del Departamento de Estado norteamericano luego de la intervención que sacó a Maduro de Venezuela
A su juicio, "Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana".
Una nueva reacción hubo de parte del Presidente de la República, Gabriel Boric, a propósito de Estados Unidos.
Esta vez la razón fue una publicación que hizo el Departamento de Estado del país norteamericano en la red social "X", en el cual aseguraron que el hemisferio occidental les pertenece.
El mensaje, que generó diversas reacciones en la plataforma, fue citado este martes por el mandatario chileno, quien escribió -sin mencionar a nadie en particular- que "los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan".
Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana. https://t.co/9GjkdvPFHo— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 6, 2026
Este tuit de Boric se condice con el cuestionamiento expresado tras captura por parte de la administración Trump del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, la madrugada del sábado.
En el plano latinoamericano, otros países que han sido críticos con la intervención son Brasil, Colombia, México y Uruguay.
Por el contrario, son los mandatarios de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, quienes han respaldado la medida norteamericana.
