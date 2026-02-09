El año 2026 parte con exportaciones al alza, pero con un retroceso en importaciones
La balanza comercial se incrementó en 38,7% y alcanzó los US$ 3.811 millones.
Las exportaciones chilenas partieron el año en buen pie. De acuerdo con cifras del Banco Central, en enero se vendieron al exterior US$ 10.680 millones, es decir, un 8,5% más que en el mismo mes de 2025.
La expansión vino de la mano de la minería, cuya alza anual fue de 12,1% para alcanzar los US$ 5.558 millones. Esto, explicado por el aumento de 7,9% en los envíos de cobre, que totalizaron US$ 4.546 millones, apoyado tanto por los cátodos (13,5%) como por los concentrados (4%).
El litio también su sumó a los avances: sus embarques subieron 28,2% hasta US$ 248 millones.
El otro grupo que aportó a los buenos resultados fueron las exportaciones industriales, que totalizaron US$ 3.302 millones, lo que se tradujo en un incremento de 13,9% en 12 meses. Entre estos envíos destacaron los alimentos, que aumentaron 13% para escalar a US$ 1.318 millones. A esto ayudó el avance en conservas de pescado (71,8%), fruta en conserva (51,8%) y trucha (41%).
En cambio, las bebidas y tabaco bajaron 11,8% al completar envíos por US$ 148 millones.
La nota preocupante la puso el sector agropecuario-silvícola y pesquero, cuyas ventas al exterior cayeron 8,3% durante el primer mes del año al acumular US$ 1.819 millones.
De estos, el sector frutícola se llevó US$ 1.771 millones en enero y marcó una baja anual de 8%, explicado por el descenso de envíos de manzana (-41,6%) y cereza (-20,4%), mientras que subieron las ciruelas (201%) y arándanos (64,3%).
La caída
A diferencia de lo ocurrido con los envíos, las importaciones partieron 2026 con una baja de 3,1% respecto al mismo mes del año anterior al sumar US$ 6.869 millones. Este es el primer descenso desde septiembre de 2024.
Los bienes de consumo disminuyeron 3,6% y acumularon compras por US$ 2.052 millones durante el primer mes del año. Las compras de durables tuvieron un ligero avance de 1,3% y US$ 692 millones, con un incremento en el caso de los automóviles (4,7%), pero retrocesos en el caso de computadores (11,2%), televisores (7,9%) y electrodomésticos (2,6%).
Los semidurables crecieron mínimamente un 0,1%, con US$ 609 millones, destacando un descenso de 4,2% en calzado y un alza de 8% en vestuario.
El segmento de los bienes intermedios acusaron una caída de 9,7% en sus adquisiciones durante enero, totalizando US$ 3.608 millones. Los productos energéticos retrocedieron 28,1% al llegar a US$ 872 millones, de los cuales el gas natural licuado bajó 51,6%, el diésel 48,3%, pero con alzas en el gas natural gaseoso y carbón mineral de 15,2% y 13,3%, respectivamente.
La salvedad provino de los bienes de capital, que se expandieron 11,4% y alcanzaron las US$ 1.702 millones. En este grupo sobresalió el alza de 103% en la categoría de otros vehículos de transporte, pero con retrocesos en buses (23,3%), maquinaría para la minería y construcción (8,8%) y camiones y vehículos de carga (1,9%).
Dado lo anterior, la balanza comercial se incrementó en 38,7% al partir este año y alcanzó los US$ 3.811 millones.
