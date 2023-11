Exportaciones se contraen en octubre, destacando la baja en los envíos mineros

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Octubre terminó con números azules para la balanza comercial, pero con señales negativas en cuando al desempeño de las exportaciones.

De acuerdo a las cifras publicadas este martes por el Banco Central, el décimo mes del año terminó con un superávit de US$ 946 millones en la balanza comercial, manteniéndose en la línea de los US$ 967 millones de septiembre y más alto que los US$ 586 millones de agosto.

No obstante, las exportaciones marcaron una caída, registrando ventas por US$ 7.726 millones FOB, disminuyendo un 4,3% respecto al mismo mes del año pasado.

La baja viene de la mano de la minería, con envíos por US$ 4.438 millones, pero con un descenso de 9,4% frente a octubre de 2022. De la misma forma, el cobre presentó una baja de 8,8% con ventas de US$ 3.602 millones, incidido por la caída de 7,4% de los concentrados y de 9,7% de los cátodos.

Por su parte, los envíos de carbonato de litio también cayeron, un 11,3% en el décimo mes del año.

Otra caída la marcó el sector agropecuario-silvícola y pesquero, que en octubre tuvo exportaciones por US$ 275 millones, pero significaron una disminución de 3,7% frente al mismo periodo del año anterior.

Esto, mientras que el sector frutícola vendió US$ 236 millones al exterior, significando un leve repunte de 0,8% y que los kiwis retrocedieran 33,8%, mientras que las cerezas, arándanos y paltas aumentaran 384,3%, 361,6% y 56,7%, respectivamente.

En tanto, el sector de industriales tuvo exportaciones por US$ 3.013 millones en octubre, registrando un alza de 4,4%. Destacando una caída de 1,5% en alimentos, significando un retroceso de 5,8% en las ventas de salmón, pero alzas de 26,2% en trucha y de 71,6% en merluza.

Por su parte, los envíos de bebidas y tabaco registraron un incremento de 6,2%

Importaciones se mantienen a la baja

Los datos del Banco Central también mostraron una caída en las importaciones, en línea con la debilidad de la economía chilena, ya que en octubre se registraron compras por US$ 6.780 millones FOB, las que significaron un descenso de 2,8% frente al mismo mes del año anterior y registra más de un año de bajas consecutivas.

El sector de los bienes de consumo marcaron compras al exterior por US$ 1.716 millones y baja de 16,5%. Destacando la caída de 27% de los durables, que registró US$ 535 millones durante el mes, incidido por la baja de los automóviles, pero recuperándose con los computadores, electrodomésticos y celulares.

En el caso de los semidurables, registraron compras por US$ 412 millones, significando un retroceso de 14,2%, incidido por caídas en vestuario y calzado.

Por su parte, los bienes intermedios marcaron compras por US$ 4.119 millones y significaron un alza de 3,1% frente a octubre de 2022, incidido por incrementos en petróleo y diesel, mientras que descendió en el gas natural licuado.

En tanto, los bienes de capital marcaron importaciones por US$ 1.429 millones, traducidos en una baja de 23,7%, explicado por las caídas en camiones y vehículos de carga, buses y otros vehículos de transporte.