Claves del Congreso: Reajuste fiscal y reforma política se toman la agenda de esta semana

La señal del presidente electo José Antonio Kast en cuanto a que no estaría en condiciones de respaldar los proyectos de Sala Cuna y del FES, que reemplaa al CAE, está generando una alta incertidumbre respecto al futuro de las iniciativas.

Ya pronto a terminar el periodo legislativo, el trabajo en el Congreso estará marcado por la tramitación del proyecto de reajuste fiscal. Sin embargo, ese no es el único tema que dará que hablar esta semana en la sede legislativa, ya que las iniciativas relacionadas con reformas al sistema político podrían tener un avance importante en la Cámara de Diputados, donde ya se encuentran alojadas tanto la del Ejecutivo como la de los senadores, que transversalmente impulsaron una medida antes incluso que la actual administración.

de la Cámara convocada para este lunes, a partir de las 13:00 horas, donde concluidas las audiencias, se votará la idea de legislar y luego se discutirá y votará en particular, hasta su total despacho.

De cumplirse este cronograma, el proyecto quedaría en condiciones de votarse en Sala, donde ya se encuentra hace varios meses la moción parlamentaria. Los senadores patrocinantes de esta última están confiados en que a estas alturas, el Gobierno impulsará con igual fuerza ambos proyectos. Ya que si bien uno tiene discusión inmediata, el de los senadores que llegó antes a la Sala no tiene urgencia, por lo que podría seguir aplazándose su votación. Pese a que los parlamentarios aseguran que las propuestas son complementarias. Y que si el Ejecutivo no cumple su compromiso de impulsar la moción podría ganarse otro conflicto con el Socialismo Democrático (SD).

Mientras que la Comisión de Trabajo de la Cámara se abocará en dos sesiones consecutivas –lunes 19 desde las 17:15 horas y martes 20 desde las 10:30 horas- a estudiar el proyecto que regula un sistema de negociación colectiva multinivel, con urgencia de discusión inmediata.

Por su parte, el miércoles 14, la Comisión de Minería y Energía de esta corporación continúa con el estudio del proyecto, entre otros, que deroga la no concesibilidad del litio y establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trate, moción parlamentaria que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo y que se tramita sin urgencia, con escaso avance.

Incertidumbre en FES y Sala Cuna

En el Senado, la Comisión de Hacienda se abocará este lunes a seguir con el estudio del proyecto de reajuste del sector público, que comenzó a analizar el pasado jueves. Se espera que esta misma jornada alcance a despacharlo a la Sala, para que esta lo vote este martes 20 y alcance a volver a la Cámara de Diputados a tercer trámite, el miércoles. De manera que si es necesaria una Comisión Mixta, algo que los parlamentarios dan por seguro, está se conforme el mismo miércoles y la iniciativa se despache el jueves. Esto es lo ideal, aunque en el Congreso, la mayoría coincide con que este calendario es “demasiado optimista”.

Este lunes, la Comisión de Educación del Senado continúa con el estudio del proyecto de Sala Cuna, aunque tal como están las cosas después que el presidente electo José Antonio Kast diera la señal de que no está disponible para avanzar en esta iniciativa ni en la de FES, lo más probable es que la oposición no llegue a acuerdo para que alguno de estos proyectos llegue a la Sala de esta corporación.

El martes 20, la Comisión Mixta sobre el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado continúa su trabajo.

Mientras que el 21 de enero, la Comisión de Trabajo del Senado se abocará al inicio de la discusión de la iniciativa parlamentaria que modifica el Código del Trabajo, para hacer aplicable la indemnización por años de servicio en determinados casos.