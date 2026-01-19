Click acá para ir directamente al contenido
Claves del Congreso: Reajuste fiscal y reforma política se toman la agenda de esta semana

La señal del presidente electo José Antonio Kast en cuanto a que no estaría en condiciones de respaldar los proyectos de Sala Cuna y del FES, que reemplaa al CAE, está generando una alta incertidumbre respecto al futuro de las iniciativas.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 19 de enero de 2026 a las 09:40 hrs.

