Diputado Felipe Donoso (UDI) defiende propuesta de su partido sobre contribuciones: “Esto no tiene un gran impacto fiscal, pero sí tiene un gran impacto social”

Pese a que su candidata presidencial no respaldó la iniciativa, que no ha encontrado apoyo fuera del gremialismo y que, por lo tanto, no entraría al programa presidencial de Evelyn Matthei, el legislador advierte que la van a “impulsar en el próximo gobierno, en el siguiente y en el que venga”.

El diputado Felipe Donoso integra la Comisión de Hacienda de la Cámara desde que la dejó el presidente del partido, Guillermo Ramírez, por lo que se entiende que sabe de números y aún así sigue apoyando la idea hecha pública por el timonel gremialista, pese a que no cuenta con el respaldo de la candidata presidencial de Chile Vamos, su compañera de partido Evelyn Matthei.

En un aspecto más político, en esta conversación con Diario Financiero, Donoso defiende la opción de Matthei frente a Kast y desdramatiza los errores del comando y de la propia aspirante a La Moneda de su sector, asegurando que “lo importante aquí no es cometer o no cometer errores, todos los candidatos los cometen; aquí gana el que menos errores comete”.

Pero antes las críticas que se le hacen a la candidatura, admite que "quizás el exceso de exposición ha sido un error, porque hemos estado presentes en prácticamente todos los temas".

-¿Qué le parece que su candidata haya restringido la propuesta de la UDI de eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda a sólo adultos mayores y no eliminarlo sino ponerle un tope?

-Efectivamente estamos en un complejo escenario fiscal y el programa de gobierno va a buscar rebajas impositivas que tienen que ser compensadas con mayor crecimiento económico. Ciertamente hacer todas las rebajas que se están pensando no es tan fácil y habrá que priorizar en cuáles actuamos, en ese contexto de priorización.

-¿Cuáles cree usted que deberían ser las prioridades?

-Nosotros tenemos que entender la realidad de Chile hoy día, que es que hay personas que tienen en riesgo su vivienda por el pago de contribuciones, lo que no parece justo. La primera vivienda no genera renta, no genera ingresos. Hay personas que su monto de contribuciones ha ido subiendo de manera descontrolada por factores externos a ellas. Hay personas, sobre todo cuando tienen mayor edad, que están obligadas a vender su casa, es ahí donde tenemos que comenzar a avanzar y explorar con fuerza esa posibilidad. Por cierto, gobernar significa tomar decisiones, tomar opciones y tendremos que ver si queremos potenciar el crecimiento de las pymes, rebajar el impuesto a las pymes o tomar la decisión de fortalecer la condición de vivienda de los adultos mayores y de la clase media.

-En ese sentido, su candidata ya priorizó porque propuso bajar el impuesto a las grandes empresas a un 18%, para empujar el crecimiento. Entonces, ¿la eliminación del pago de contribuciones de la primera vivienda sigue siendo una prioridad para la UDI?

-Sí, la eliminación del impuesto a la primera vivienda y tendremos que implementar esta propuesta en la forma que se pueda ir avanzando en ella. Mire, si logramos que este país comience a crecer a un número más alto que el 2%, que existan mayores ingresos fiscales, esto irá tomando forma. El tema es que con la proyección actual las cosas son difíciles y hay que optar. Pero nosotros tenemos más fe en este país y, por lo tanto, creemos que esto se puede llegar a hacer. Nosotros, como partido, ponemos el fin en quienes más lo necesitan. Hoy día sentimos que la vivienda, sobre todo los adultos mayores, la clase media, se ha vuelto un bien escaso, difícil, y que además se conflictúa con las contribuciones. Por eso que vamos a mantener esta propuesta y la vamos a impulsar en el próximo gobierno, en el siguiente y en el que venga.

-Su candidata habla de congelar las contribuciones o bajarla sustancialmente a los adultos mayores, pero muchos de ellos ya no pagan contribuciones. Entonces ya no parece una propuesta tan atractiva.

-Es que esta es una propuesta que requiere de mucho análisis fiscal, con números que normalmente uno tiene cuando es gobierno. Yo creo que el impacto fiscal de esta medida es bajo, pero ese nivel de impacto lo vamos a poder estudiar siendo gobierno y por eso yo mantengo la fe en que esto es posible. Como usted dice, ya hay adultos mayores que no pagan; el porcentaje de personas que paga, quizás, tampoco es relevante en números fiscales, o eso es lo que yo creo, por lo tanto, creo que es viable cuando tengamos los números precisos.

-Usted dice que la UDI va a seguir impulsando la propuesta en todos los gobiernos, pero como diputados no pueden presentar un proyecto por lo que sólo les queda que lo haga el presidente y su candidata, que se opone a la idea, tiene una alta probabilidad de serlo, ¿podría quedar como una oferta simbólica?

-Cuando uno es parte importante de un gobierno y la UDI será parte importante del gobierno por la cantidad de representación política que tiene, tendrá la posibilidad de pedir que esto se estudie más profundamente. Le insisto, creo que esto no tiene un gran impacto fiscal, pero que sí tiene un gran impacto social, porque las personas que se ven en riesgo de perder su vivienda por el pago contribuciones no son muchas, pero si es algo muy grave, sobre todo cuando afecta a alguien que ya no está recibiendo más ingresos, porque es adulto mayor y está jubilado.

-¿Cuánta influencia tiene la UDI en el comando de Evelyn Matthei? Porque hay muchos y buenos economistas, por lo que uno imaginaría que ya se hizo un estudio para tomar la decisión de no avanzar en una propuesta como la que la UDI plantea.

-Como le digo, creo que esto hay que hacerlo siendo gobierno, porque los microdatos que implica analizar esta propuesta son muchos… Tenemos que ver la estratificación social de hogares, ver si están jubilados, cuántas personas efectivamente pagan contribuciones en estas condiciones o que son relevantes para sus ingresos; porque hay personas que están jubiladas, pero tienen buenos ingresos. Creo que eso es mucho más viable de analizar siendo gobierno. A uno le toca ver en la Comisión de Hacienda los estudios que presentan los gobiernos e incluso ahí muchas veces faltan datos y esto requiere de datos necesarios y soy un convencido le van a dar viabilidad.

-O sea, ¿no van a renunciar a esta propuesta?

-No. Ojo, que quede claro que la propuesta es el no pago de contribuciones de la primera vivienda de manera gradual, con foco principalmente en adultos mayores y clase media…

-El presidente de su partido dijo que la idea es para todos, de manera gradual y comenzando por los adultos mayores, pero que se iba a extender a la primera vivienda de todos sin importar el nivel social.

-Si, empezando por adultos mayores, clase media… también puede pasar que alguien de muy bajos ingresos tenga que pagar contribuciones, por supuesto también (entra en el caso), pero es más normal que sea alguien de clase media.

“Evelyn Matthei ha administrado el Estado de distintas formas, no así José Antonio Kast, que no ha participado en la administración de nada”

-La noche de la primaria oficialista muchos en su sector celebraban el triunfo de Jeannette Jara, porque están convencidos de que es peor candidata frente a Evelyn Matthei, ¿es tan así, están relajados en la UDI?

-Mire, estamos contentos porque las cifras de las primarias oficialistas son muy bajas. Votó poca gente, se movilizaron pocas personas. Ellos dicen que hacía mucho frío ese día, pero recordemos que las primarias anteriores había pandemia. La candidata que gana no supera el millón de votos. Ellos tenían una expectativa de dos millones de votos. No llegaron al millón. Es una mala situación para cualquier candidato que enfrenta una primaria. De hecho, los candidatos que han obtenido esos números en las primarias han perdido las elecciones. Esa es la realidad. Entonces, si bien esa es una realidad, nunca podemos estar tranquilos cuando el candidato de la izquierda como conglomerado es un comunista.

-¿Por qué?

-Eso nos coloca en el riesgo real de que ante los errores propios, ante los errores no forzados, pueda ganar un candidato comunista. Ese es el escenario que enfrentamos. Tenemos que ser capaces de darle un proyecto a Chile que le dé seguridad, tranquilidad, progreso, esperanza, y es en lo que tenemos que enfocarnos, no olvidarnos de aquello. Enfrentar quizás todos los discursos que van a aparecer porque hay varios candidatos dando vuelta, pero lo más importante es decirle a Chile que existe un proyecto que es viable y que le va a dar gobernabilidad.

-En ese contexto, ¿le inquieta que los errores del comando o la propia candidata, como la diferencia con el partido en materia de contribuciones dé la impresión de desorden y, por tanto, falta de gobernabilidad en contraste con José Antonio Kast?

-Mire, el candidato Kast, que ya tiene como profesión ser candidato, lleva casi 12 años de candidato…

-Lo mismo se dice de su candidata…

-¡No! La Evelyn Matthei fue senadora, diputada, alcaldesa, ministra. Entonces, yo no podría decir que alguien que fue ministra de Estado, que participó en la administración pública, alguien que fue alcaldesa, no ha administrado. Ella ha administrado el Estado de distintas formas, ha participado en la composición política siendo parlamentaria en sus dos modalidades, no así José Antonio Kast, que no ha participado en la administración de nada. Lo importante aquí no es cometer o no cometer errores, todos los candidatos los cometen; aquí gana el que menos errores comete. Y quizás el exceso de exposición ha sido un error, porque hemos estado presentes en prácticamente todos los temas. Y hoy día que comienza ya más claro el escenario electoral, comienzan a tomar más luces las propuestas de gobierno y nos vamos a enfocar en ello.