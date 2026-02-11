Jorge Alessandri: “La oposición del Frente Amplio y el PC va a ser igual como con Piñera: el desafío es llegar a acuerdos con la DC y el Socialismo Democrático”

El diputado gremialista también tiene la convicción de que el actual Gobierno no debió formalizar la nominación de Michelle Bachelet a la ONU, entre otras cosas, porque “es una persona que promovió cosas que le hicieron mal a Chile”.

Representa al distrito 10 en la Cámara Baja –entre otras comunas, Santiago, Providencia y Ñuñoa-, donde no ha tenido problemas para decir lo que piensa y defender sus puntos de vista, el diputado de la UDI Jorge Alessandri –que va pos su tercer periodo en esta corporación- conversó con Diario Financiero, donde asegura que en esta administración “no fuimos una oposición obstructiva” y “por supuesto que no” se oponen al proyecto de sala cuna para no darle un punto al Gobierno, sino porque “queremos que esté claro cuánto va a poner el Fisco, cuánto va a poner el empleado, cuánto va a poner el empleador y cómo esto va a afectar el mercado laboral y la oferta actual”.

A un mes exacto del cambio de mando, se refiere a las expectativas que le genera el gobierno de Kast, muestra una gran confianza en las nominaciones que se han hecho hasta ahora, incluso aquellas que son consideradas como “premios de consuelo” por ser adjudicadas a diputados que no resultaron reelectos al Congreso.

-¿Cuál es su predicción respecto al ambiente político en el próximo periodo parlamentario?

-Bueno, seguimos con este sistema fragmentado, que tiene a muchos partidos políticos en la Cámara. Para cualquier gobierno va a ser difícil, tanto la Cámara como el Senado quedaron prácticamente empatados, por lo tanto, va a ser un gobierno de mucha negociación, donde va a ser difícil aprobar proyectos de ley. Por eso es un acierto el gabinete que se nombró y las señales que ha dado el nuevo gobierno.

-En el contexto de que se va a requerir mucho diálogo, el oficialismo ya advirtió que si Kast no respalda la nominación de Bachelet a la ONU se va a complicar la relación con quienes serán oposición, ¿qué le parece?

-Mire, pretextos van a haber miles. Yo siento que, si bien cumple con la ley el hecho de proponer a Bachelet, porque el Presidente Boric tiene la facultad y ella tiene los pergaminos, es una mala decisión.

-¿Por qué es tan mala?

-Primero, porque Estados Unidos puede vetar y el Presidente Boric se ha dedicado a desafiar al presidente Trump cada vez que tiene un micrófono enfrente; segundo, porque Marco Rubio es la persona que le tiene que comunicar ese veto y el Presidente Boric no le contesta el teléfono; y, tercero, porque Bachelet, a nuestro juicio, es una persona que promovió cosas que le hicieron mal a Chile: reforma educacional, tómbola, fin a la selección, fin a los particulares subvencionados; reforma tributaria, en fin… Además, ella apoyó el proyecto constitucional de la primera convención, ese que llamábamos el mamarracho, que tenía cosas muy dañinas para Chile.

-Pero el secretario general de la ONU, en términos políticos, se ocupa de situaciones de más alto nivel y más globales.

-De todas formas, al final, son rumbos ideológicos en materia de educación, economía, empleo, derechos humanos; Y, al final, si la ONU se pone tan generalista, no sirve para mucho, la crítica la han hecho muchos líderes mundiales.

-¿Es injusto que la relación de la oposición con el futuro Gobierno esté supeditada a esto?

-Van a buscar pretextos siempre. Hoy día es Bachelet, mañana va a ser un proyecto de ley basado en la defensa de un legado; por lo tanto, no me preocupa porque siempre va a haber una explicación. Al final, la oposición de parte del Frente Amplio y el Partido Comunista va a ser durísima, igual que como fue con Sebastián Piñera; el desafío es llegar a acuerdos con la DC y el Socialismo Democrático, con independientes, para sacar adelante las leyes que Chile necesita.

-A propósito de lo dura que fue la oposición con Piñera, ¿ustedes hacen alguna autocrítica como oposición en este periodo?

-No. Cada vez que hubo que apoyar una ley que sacaba a Chile de un problema, que hacía al país avanzar pusimos los votos. Mire la reforma previsional, los presupuestos de la Nación, tantas otras cosas… No fuimos una oposición obstructiva, no llamamos a derrocar a Boric, respetamos los plazos, respetamos la Constitución.

“Chile sigue teniendo una situación económica buena comparado con los vecinos, por lo tanto, seguimos atrayendo mucha migración”

-En términos de propuestas legislativas, ¿cuáles, a su juicio, debieran ser las prioridades del Gobierno de Kast en el contexto de un gobierno de emergencia?

-Las emergencias del país están bastante claras: Primero, el tema migratorio, ordenarlo y poner los incentivos de la forma correcta; segundo, el tema de la delincuencia desbordada; tercero, el crecimiento económico y eso tiene una derivada que es la creación de empleo. Si Chile vuelve a crecer, vuelve a competir y a dar certezas a la inversión extranjera, va a lograr también hacer los cambios en seguridad y ordenar nuestro tema migratorio. Y si eso se logra con señales claras en los primeros meses de gobierno, trabajando en cosas concretas, evidentemente que se va a dar una señal hacia adentro y hacia afuera muy positiva. Además de eso, hay problemas más sectoriales que nos tienen bastante aproblemados…

-¿Cómo cuáles?

-Como la entrega de viviendas, la reconstrucción, las listas de espera en salud; también el rezago en materia de infraestructura, puertos, aeropuertos. Chile tiene que subirse al tren, de nuevo, del desarrollo, el progreso, la prosperidad y para eso se requiere una acción eficiente, mirando el crecimiento económico como una meta, pero, además, con una mano durísima en materia de delincuencia.

-En materia de migración, ¿se debería aplicar el modelo de Trump en Chile?

-No. La situación es muy distinta. El tema migratorio en Estados Unidos tiene otros números, otra peligrosidad; nosotros tenemos un problema, que es la frontera norte muy grande, muy extendida, con Bolivia, con Perú; tenemos que identificar a las personas que ya entraron para que esas personas, que son irregulares, que no sabemos quiénes son, no conocemos sus antecedentes penales, de dónde vienen, ni su trabajo informal en Chile, sean identificadas. No tenemos una policía migratoria en nuestro país, no tenemos un ICE, no tenemos esa capacidad ni esa forma de hacer las cosas, pero Chile sí necesita conversar con sus países limítrofes, porque a pesar de todos los vaivenes, Chile sigue teniendo una situación económica buena comparado con los vecinos, por lo tanto, seguimos atrayendo mucha migración.

-¿Deberíamos tener una policía migratoria?

-Lo que se vio en el programa de Kast es una policía militar de fronteras. No es exactamente lo mismo, porque es para actuar en la frontera, respecto a la persona que pasa caminando, de manera irregular, porque tenemos una frontera muy extensa. Esa es una idea que yo promuevo, me parece una buena idea no distraer al ejército. Creo que la PDI puede hacer el trabajo. Ellos son los encargados de extranjería en los aeropuertos; Carabineros es la encargada de los pasos fronterizos y con lo que hay se puede hacer un trabajo mucho más eficiente.

-¿Se niegan a despachar sala cuna para no darle el punto al Gobierno?

-Por supuesto que no. sala cuna tiene que salir y salir luego, pero tiene que salir bien. En 46 meses Boric no le puso urgencia a ese proyecto, no se miró, es un proyecto que viene de Sebastián Piñera. Ahora, en los últimos dos meses, el Gobierno quiso cambiarlo, hay nudos. Para que quede bien claro, nosotros queremos el proyecto de sala cuna, queremos que sea universal, que no afecte el empleo, especialmente de las mujeres en empresas medianas y pequeñas; que la provisión pueda ser tanto un jardín infantil público como uno privado, porque cada región, cada provincia, tiene una realidad distinta en cuanto a la oferta; y queremos que esté claro cuánto va a poner el Fisco, cuánto va a poner el empleado, cuánto va a poner el empleador y cómo esto va a afectar el mercado laboral y la oferta actual.

-Mire, hoy día, la propuesta es que suba la cotización de todos los trabajadores, hombres y mujeres de todas las empresas. Eso, por una parte, es un impuesto encubierto; por otra, quizá una empresa grande lo puede soportar, pero recuerde que en estos años hemos bajado las horas laborales, hemos subido la cotización para las AFP y el costo del trabajo ha subido muchísimo y, evidentemente, la informalidad ha subido muchísimo en Chile también. Nosotros tenemos que analizar una propuesta donde haya una tasa que sea progresiva en el tiempo; que diferencie la empresa chica y la mediana de la grande; don tale vez el aporte fiscal tendría que ir más a la pyme que a la grande, y quizás también el fondo completo que se va a armar con el 0,1% no debiera tener una nueva burocracia para administrarlo y lo debiera administrar el mismo sistema que hoy administra el seguro de cesantía, pero algo diferenciado para las pymes, me hace bastante sentido.

“Le va a costar a Marcel dar charlas internacionales y ser contratado por algún organismo después del desempeño que tuvo en este Gobierno”

-El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el 1 de abril ingresará la reforma tributaria anunciada en campaña, cuyo foco era la rebaja del impuesto de primera categoría. ¿Le inquieta que la ronde el fantasma de la primera reforma tributaria de Boric, a propósito de la conformación del Congreso?

-Quiroz tiene una batería de medidas preparadas para los primeros días, que van a ayudar al mercado de la vivienda, a la inversión extranjera, a reactivar y dinamizar la economía. Estoy seguro que Quiroz va a ir al Congreso y va a explicar cómo rebajar el impuesto de primera categoría nos hace más competitivos, va a atraer más inversión y más empleo; y, lo más importante de todo, el Estado va a recaudar más. Por supuesto se tiene que hacer de manera responsable, progresiva; pero un país pequeño al fin del mundo, con una burocracia desmedida, un impuesto de primera categoría más alto que el promedio OCDE, nunca va a crecer.

-Comparte la mirada de Agustín Romero sobre Mario Marcel, que decía que por su trayectoria fueron muy condescendientes con él, que le tuvieron mucha paciencia.

-Se vio eso. Además, en el gobierno anterior, Marcel había sido una persona muy clara respecto a los retiros del 10%, había dicho el daño que hacían; tuvo una posición como presidente del Banco Central muy seria, había ganado bastante respeto y llegó con esa cuenta corriente de gestión y de trayectoria al Congreso. Concuerdo con que se le trató según su trayectoria, pero finalmente el descalabro se produjo igual.

-¿Se desilusionó de él?

-Totalmente. Y le va a costar a Marcel dar charlas internacionales y ser contratado por algún organismo después del desempeño que tuvo en este Gobierno. Ya no va a ser el mismo Marcel de antes, que venía con una trayectoria bastante socialista, pero positiva en términos macroeconómicos.

-Siempre las campañas provocan una alta expectativa, yo sigo con alta expectativa. Y el crecimiento económico, el manejo de la delincuencia, las fronteras, la austeridad fiscal, el mismo manejo del Presidente de la República frente a los temas va a ser comparado con su rendimiento. Yo tengo altas expectativas y las voy a seguir teniendo y voy a apoyar desde el Congreso para que el Gobierno logre todo lo que planteó y gane los distintos proyectos en el Congreso. Estamos a dos votos en la Cámara y empatados en el Senado; por lo tanto, el desafío es grande.

-¿No se ve mal que siendo tan críticos con la izquierda respecto de temas como el de algunos nombramientos se caiga en lo mismo? Se lo pregunto a propósito de los llamados “premios de consuelo”, donde sólo por nombrar algunos están Sofía Cid, Víctor Pino, Andrés Jouannet, Francisco Undurraga…

-Yo me quedo con que son personas preparadas, con que Kast nunca hizo un video diciendo ‘prohibido los premios de consuelo’…

-Desde su sector los criticaron.

-Sí, está bien, pero era una promesa de Boric. Lo veo distinto. Entonces también depende de lo que tú prometiste. Yo quedé muy conforme con el gabinete, me gustaron los ministros muy experimentados en distintas áreas, muchos sin experiencia política, pero eso se compensa con los subsecretarios y gente como Francisco Undurraga, que va a ser un tremendo aporte en ese ministerio y va a sorprender.