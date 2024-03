La pugna por las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara que desató Demócratas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Mientras ni en el Senado ni en la Cámara Baja del Congreso se resuelve aún la sucesión de las actuales mesas, está quedando en evidencia otro problema, el de las presidencias de las comisiones y sus respectivas integraciones. Esto es especialmente preocupante para el Gobierno en lo que se refiere a las comisiones de Hacienda de ambas corporaciones, pero especialmente la de la Cámara Alta.

Ello, porque según el acuerdo administrativo suscrito entre el oficialismo y la oposición al inicio de este periodo de cuatro años en el Senado, para este tercer año le corresponden tres cupos a la oposición, uno al oficialismo y uno a la Democracia Cristiana (DC). Este último, lo ocuparía la entonces senadora DC Ximena Rincón. Sin embargo, la parlamentaria, a fines del año 2022 dejó el falangismo para crear un nuevo partido, junto con ella se fue de la colectividad el senador Matías Walker y juntos formaron el Partido Demócratas.

Esto está generando un debate tras bambalinas, ya que en el oficialismo estiman que si la senadora en cuestión ya no es DC no debería asumir el cupo en Hacienda. Uno de los argumentos más poderosos que esgrimen es que con las señales políticas que ha dado la nueva colectividad, en los hechos se ubica en la oposición. Y de integrar la Comisión de Hacienda, el Gobierno ya no sólo quedaría tres-dos en contra, sino que la ventaja de los opositores aumentaría a cuatro-uno.

Algo que se le hizo ver al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la reunión que sostuvo el martes con los integrantes oficialistas, más la DC, de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Y que, según algunos de los participantes en la cita, dejó al secretario de Estado preocupado.

La inquietud del oficialismo se debe a que por estas comisiones pasan los proyectos más importantes del Gobierno: por lo pronto, aterrizarán allí todas las iniciativas relacionadas con el pacto fiscal e incluso si la reforma de pensiones sale este año de la Comisión de Trabajo del Senado, algunos aspectos deberán ser analizados por la Comisión de Hacienda. Y la enorme desventaja que generará la amplia mayoría opositora no avizora nada bueno para el Ejecutivo.

En este sentido, el senador Walker refutó a sus críticos que “acá hay un acuerdo con nombre y apellido respecto a la integración de todas las comisiones” y que “en virtud de ese acuerdo con nombre y apellido es que yo asumí como miembro de las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo el año anterior y así fue resuelto por la Sala del Senado”, que decidió cumplir los acuerdos.

“Porque usted comprenderá que si no se cumplen los acuerdos de integración de comisiones, nosotros podríamos hacer mayoría con Chile Vamos y disponer de todos los cargos en la mesa, en todas las comisiones y en todas las presidencias; pero como nosotros cumplimos los acuerdos lo que hemos pedido y reiterado es que estos se cumplan”, concluyó Walker.

También en la Cámara

Por otro lado, en la Comisión de Hacienda de la Cámara ocurre otro tanto. Ya que según el acuerdo administrativo, a la DC le corresponde un cupo en la instancia durante los cuatro años de este periodo, el mismo que actualmente ocupa el jefe de la bancada falangista Eric Aedo. No obstante, los representantes de Demócratas en esta corporación también están exigiendo que se les entregue el cupo.

Su argumento, según esgrime el jefe de esta bancada, el independiente-demócrata Miguel Ángel Calisto, es que si bien el cupo es DC, existe un “acuerdo de caballeros” al que se llegó dentro de la bancada DC, en su momento, de que este año sería para la diputada de Demócratas Joanna Pérez. No obstante, Aedo sostiene que no corresponde que se le entregue un cupo DC a diputados que no sólo dejaron el partido, sino que militan en otro muy distinto.

Algo muy similar a lo esgrimido por Walker en el Senado, arguye Calisto en la Cámara, quien señala que cuando se firmó el acuerdo de integración de comisiones, el cupo le correspondía a la diputada Pérez, conforme a un acuerdo entre el diputado Ricardo Cifuentes –el primero de la DC en integrar Hacienda en este periodo- cupo que entregó a Aedo cuando fue electo presidente de la corporación.

“Eso, en el acuerdo vigente con la centroizquierda, si nosotros no cumplimos el acuerdo con la centroizquierda ese acuerdo queda nulo”, advierte consciente del efecto que puede tener el que los diputados demócratas opten por acordar con Chile Vamos la presidencia de la Cámara.

Por lo que, en este caso, todo dependerá del acuerdo administrativo que decida adoptar Demócratas en la Cámara respecto de la presidencia la corporación, por lo que todo está en veremos, ya que recién en abril presentaría su renuncia el presidente de la Cámara y comenzarían a correr los plazos para votar la nueva mesa.