La rebelión de Eric Aedo que aumenta la presión en la DC a menos de un mes de la Junta Nacional

La Democracia Cristiana le puso fecha para el 26 de julio a la Junta Nacional que deberá definir los pasos que el partido seguirá en el marco de la carrera presidencial. Mientras tanto, cada vez más figuras de la colectividad plantean que la única manera de no desaparecer de la esfera política es sumándose a la candidatura oficialista de Jeannette Jara. Ello, a pesar que el timonel de la tienda falangista, diputado Alberto Undurraga, insiste en que no está disponible para respaldar a una carta comunista y, en cambio, se ha mostrado muy disponible a conversar con otros aspirantes a La Moneda. Aunque en la colectividad no descartan que le vuelva a pedir al expresidente Eduardo Frei que compita.

No obstante, uno de los parlamentarios que más ha presionado para que el partido respalde a la oficialista Jeannette Jara es el segundo vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, quien está convencido de que cualquier otra definición es un suicidio político. De hecho, este viernes insistió en que “la Democracia Cristiana tiene que ser partícipe de la construcción de una nueva alianza política” y que acorde con eso se debe tomar una definición presidencial y parlamentaria, que “en mi opinión personal debiera orientarse a trabajar en la candidatura de Jeannette Jara”, reiteró.

“Otro camino es la extinción”

Pero antes había ido varios pasos más adelante, ya que en el Canal 24 Horas había adelantado que en la Junta Nacional defenderá la postura de que la DC apoye la candidatura de Jara, tan convencido está de esa posición que incluso admitió que si este órgano toma una definición distinta, de todos modos apoyará y votará por la candidata comunista.

Consultado derechamente acerca de si apoyaría y votaría por Jara aunque la Junta Nacional tome una definición distinta, el diputado falangista se rebeló ante las dirigencias de su partido y respondió: “Así es, si el otro camino es la extinción; ni los organismo unicelulares caminan hacia la extinción y yo, la verdad, no quiero extinguirme”.