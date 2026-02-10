Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Marcela Hernando: “Los gobernadores no saben qué hacer con la plata del royalty y se está apozando igual que la del litio”

Respecto al mineral no metálico, desde el punto de vista de la recién electa diputada y exministra de Minería, “significó un ingreso importantísimo que quedó en las regiones donde se producía y esa plata está apozada, porque no saben cómo sacarla de Corfo”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 10 de febrero de 2026 a las 11:27 hrs.

Cámara de Diputados Royalty regiones Litio José Antonio Kast Hacienda Marcel Claudia Rivas
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
2
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
3
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
4
Empresas

La minuciosa explicación que entregó Cencosud al mercado ante su mayor cierre de tiendas de los últimos años
5
Empresas

Telefónica España vende su negocio en Chile a francesa NJJ y Millicom en US$1.215 millones
6
Empresas

Empresario chino quiere instalar lavaderos de oro en San José de la Mariquina
7
Mercados

Dos directores de Blanco y Negro del bloque de Leonidas Vial no ven conveniente aceptar la OPA de Aníbal Mosa
8
DF MAS

Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete