PNL presenta esta semana la acusación constitucional en contra de la exministra de Salud Ximena Aguilera por operación "exprés"

Diputados UDI, por su parte, presentaron una denuncia por eventual tráfico de influencias en contra de la secretaria de Estado en el anterior gobierno.

La polémica por la operación “exprés”, que se le realizó a la madre de la exministra de Salud del anterior gobierno, Ximena Aguilera, el pasado 23 de diciembre, sigue escalando y podría resultar en un alto costo para la exsecretaria de Estado. Ello, porque una medida fiscalizadora que se evaluaba aplicar en el oficialismo, especialmente por el Partido Nacional Libertario (PNL), podría concretarse esta semana.

Así lo confirmó este lunes el vicepresidente de la colectividad, diputado Hans Marowski. El legislador oficialista aseguró que ya se evaluó la situación de la exministra y “hemos decidido, como bancada, acusar constitucionalmente” a Aguilera, cuya madre Lucía Sanhueza Vargas (87) habría sido operada de urgencia unas cinco horas después de su ingreso al Hospital Salvador, saltándose los protocolos y la lista existente para las operaciones de cadera.

UDI va al Ministerio Público

Según el dirigentelos abogados de la bancada ya tienen “avanzado” el documento y están en el proceso de reunir las firmas -se requiere no menos de 10 ni más de 20- para presentar la acusación; y explicitó que la acusación sería

En este escenario, Marowski se mostró seguro de que el instrumento fiscalizador estará en condiciones para presentarse esta semana, ya que “estamos revisando el texto para evitar errores gramaticales y de juicio y esta semana empezamos (a reunir las firmas)… somos ocho en la bancada así es que necesitamos avanzar en pocas firmas”.

Además, está convencido de que la acusación puede prosperar si es que los parlamentarios “hacen lo que les corresponde por ley y defienden la Constitución, como juraron hacerlo”. Además, dijo, que los partidos oficialistas están en conocimiento de que el PNL va a presentar la acusación.

Por su parte, el presidente del partido,, complementó los dichos de Marowski, advirtiendo que, en razón de que se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera”.

Con ello, el dirigente aludía a la denuncia por eventual delito de tráfico de influencia que este mismo lunes hicieron los diputados de la UDI Flor Weisse, jefa de bancada, y Daniel Lilayu, ante el Ministerio Público.