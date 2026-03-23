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PNL presenta esta semana la acusación constitucional en contra de la exministra de Salud Ximena Aguilera por operación "exprés"

Diputados UDI, por su parte, presentaron una denuncia por eventual tráfico de influencias en contra de la secretaria de Estado en el anterior gobierno.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 11:55 hrs.

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<p>El diputado oficialista Hans Marowski aseguró que ya se evaluó la situación de la exministra. (Foto: Aton Chile)</p>

El diputado oficialista Hans Marowski aseguró que ya se evaluó la situación de la exministra. (Foto: Aton Chile)

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