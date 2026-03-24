Retiro de apoyo a candidatura de Bachelet: oposición acusa “voladero de luces” y el PS advierte que “tensiona seriamente” relación con el Gobierno

El momento elegido por el Ejecutivo una postura que se veía venir generó suspicacias en las filas opositoras y la molestia del socialismo.

Cuando todas las miradas del mundo político estaban puestas en el Congreso Nacional, donde la Comisión de Hacienda de la Cámara ya había comenzado a tramitar el proyecto con medidas para paliar los efectos del alza histórica de los combustibles, el Gobierno sacó otro as de debajo de la manga que desvió por algunos momentos el debate: decidió anunciar, finalmente, el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. La ratificación de una postura ya esperada generó la molestia de la oposición, convencida de que el Ejecutivo eligió este momento para hacer el anuncio con el finde de “desviar la atención” del alza de los combustibles.

“Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”, señala parte de la declaración a través de la cual la Cancillería da cuenta de la decisión.

Mientras el oficialismo celebraba la medida, desde la bancada de diputados socialistas, el diputado Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó su convicción de que la administración Kast “sólo va a gobernar para la extrema derecha”; mientras que su par César Valenzuela señaló que el Gobierno “busca desviar la atención por la crisis que acaba de provocar en el país”; lo que el diputado José Antonio Rivas complementó calificando las medidas anunciadas este lunes como “erráticas, mezquinas y profundamente dañinas para el país”.

El diputado también socialista Daniel Manouchehri planteó que “Kast anuncia lo que ya estaba decidido sobre Bachelet. No es una noticia, es una bomba de humo para desviar la atención del bencinazo que golpeará el bolsillo de millones de chilenos”.

Menos dura fue la timonel del partido, la senadora Paulina Vodanovic quien, junto con lamentar que el Presidente José Antonio Kast no haya entendido que la candidatura de Bachelet era del Estado, expresó pese a ello la postulación de la exmandataria seguirá su curso, puesto que también es respaldada por México y Brasil, “y no tengo ninguna duda de que seguirá y concitará muchísimos apoyos a lo largo del mundo”.

Sin embargo, en una declaración pública del partido bastante más cruda señalan que “advertimos que esta decisión tensiona seriamente la relación con el actual Gobierno, afectando los espacios de diálogo democrático y debilitando la confianza política necesaria para el país”.

Zandra Parisi (PDG): “Una decisión ideológica”

Mientras que el jefe de la bancada de los diputados PPD-Independientes e integrante de la Comisión de RREE, Raúl Soto, hizo hincapié en que el anuncio se haya hecho en medio del debate a raíz del alza de los combustibles “como una especie de cortina de humo para tapar los efectos que esto va a causar a la clase media de nuestro país”.

En la misma línea, la frenteamplista Carolina Tello manifestó su impresión de que el anuncio constituye un “voladero de luces”, pues se produce mientras “existen filas kilométricas en las bencineras de nuestro país”. Su par, el senador Diego Ibáñez agregó a eso que “retirar el apoyo a la expresidenta Bachelet para tapar el bencinazo de la clase media es de una mezquindad de talla mundial”.

Por otro lado, la diputada del PDG Zandra Parisi señaló que la medida es “una decisión ideológica, creo que es un error. Estamos viendo que este Gobierno va cometiendo errores. En una semana logró bajar increíblemente seis puntos de aprobación, y con esta medida va a seguir bajando. De eso no hay ninguna duda”, advirtió.