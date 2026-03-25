Oposición y Contraloría exigen explicaciones a Sedini y Valenzuela asume responsabilidad por polémica minuta que habló de un Chile “en quiebra”
Mientras el diputado Jaime Araya envió un oficio a la ministra vocera, a quien responsabiliza de lo ocurrido, la Contraloría hizo lo propio por la publicación en redes sociales sobre las medidas vinculadas al Mepco.
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El martes debutó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el Congreso, más específicamente en la Cámara de Diputados. Su estreno se vio empañado no sólo por la confirmación de que el Gobierno no apoyará la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la ONU, sino que la tensión entre el oficialismo y la oposición aumentó muchos grados más, cuando se conoció en el Parlamento la publicación de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda en que aseguraba que el Estado de Chile está en “quiebra”.
Y, en medio de la trifulca política, también entró al debate la Contraloría por las publicaciones en redes sociales sobre las medidas vinculadas al aumento en el precio de los combustibles.
Los diputados de oposición reclamaron, entre otras cosas, por los efectos que tal afirmación puede provocar a la imagen país, cuando se habla de la necesidad de atraer inversión extranjera.
Este miércoles el tema no cedió. Si bien el Gobierno echó pie atrás con la polémica frase, quitándola de sus redes sociales, la oposición comenzó con medidas concretas. De hecho, el diputado Jaime Araya (indep. PPD) envió un oficio a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, a través del cual solicitó que se instruya un “sumario administrativo por eventual mal uso de recursos públicos y se decrete suspensión del cargo” de los responsables de la difusión de la polémica información.
La solicitud apunta directamente al jefe de la Secom, Felipe Costabal, y al director de Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, a quienes responsabiliza de la elaboración de “un documento denominado Minuta sobre el alza de los combustibles, la que contiene lineamientos dirigidos a autoridades de Gobierno, en relación con la forma de abordar públicamente el alza de los combustibles”.
El parlamentario opositor argumenta que el documento “no se limita a exponer antecedentes técnicos o informativos, sino que incorpora juicios de valor y afirmaciones de carácter político respecto de la administración anterior, tales como la referencia a un supuesto 'Estado en quiebra', 'la caja del Estado completamente vacía' o que 'nos dejaron sin plata', entre otras, expresiones”.
Araya explicó que la medida se debe no sólo a que el contenido de la minuta y la frase concreta respecto de que el país está quebrado es falsa, sino que al estar “tratando de manipular a la opinión pública no miden las consecuencias y el daño tremendo que le hacen a nuestro país”.
Por ello, emplazó a Sedini a iniciar este mismo miércoles el sumario administrativo: “Qué país va a querer venir a hacer negocios, qué grupo económico va a querer desarrollar actividades en un país quebrado”, interpeló Araya al Gobierno.
Chile “tiene una economía sólida”
El diputado fue categórico en que Chile “tiene una economía sólida” y agregó que la minuta de la Secom es “tremendamente irresponsable”.
Aseguró que Costabal y Valenzuela “son los responsables de destruir la imagen de Chile y espantar la inversión extranjera” y advirtió que de este modo la economía no va a crecer ni genera empleos.
“No puede ser que sea el propio Gobierno quien siembre la desconfianza. Aquí están traspasando todos los límites, tanto dijeron que eran patriotas y republicanos y yo no he visto nunca un gobierno que destruya la imagen internacional de nuestro país”, planteó.
Además, concluyó señalando que lo ocurrido “es responsabilidad de la ministra Sedini”.
La mirada de Araya es compartida por el resto de su bancada, al punto que el jefe de la instancia Raúl Soto (PPD) llamó al Ejecutivo ser “responsable”. Tema en el que la oposición se alineó.
Recursos públicos y personal involucrado
En paralelo, la Contraloría entró al ruedo. La División de Fiscalización del organismo, solicitó de oficio a la ministra Sedini información “acerca de las publicaciones efectuadas por el ministerio a su cargo, en relación a las medidas aludidas en la imagen obtenida de la red social Instagram, adjunta en el anexo”.
🔴AHORA | Hemos oficiado a @voceriagobierno para que informe respecto de publicaciones realizadas en redes sociales sobre medidas vinculadas al MEPCO. pic.twitter.com/7Qe0F2SpED— Contraloría (@Contraloriacl) March 25, 2026
El documento suscrito por la contralora general, Dorothy Pérez, añade que “se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, aludiendo a aquella que asegura que Chile es “un Estado en la quiebra”.
Valenzuela asume responsabilidad
Fuentes de Palacio señalaron que la responsabilidad por la publicación la asumirá el mismo Cristián Valenzuela, dado que la Secom ahora depende de la Presidencia de la República y no de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).
Según se explicó, él envió la bajada del mensaje a la Secom, faltó una socialización y lo que se buscaba era aterrizar el concepto de estrechez fiscal, pero en un concepto que económicamente es errado.
Briones sube el tono
Quien también se sumó a la ola de reacciones fue el ex ministro de Hacienda durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones.
Vía X, el economista compartió su punto de vista del impasse comunicacional, argumentando que el concepto de "quiebra" solo debiese ser utilizado "si cae en cesación de pagos de su deuda (default)", lo que según datos expuestos por Briones, no sucede desde 1931.
Además, añadió que "bajisimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree probable (la quiebra)".
Briones cerró el post, acompañado de la afirmación de que "la ignorancia es atrevida".
"Quiebra":
Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda (default).
En Chile, eso no ha pasado desde 1931.
Bajisimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree probable.
La ignorancia es atrevida. pic.twitter.com/rNSHbWv0Ij
"Quiebra":
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