Proyecto de mitigación: Gobierno se anota primer triunfo político dejando sin espacio de maniobra a la oposición
Pese a que en las filas opositoras presionaron al ministro Jorge Quiroz, este no se dio por aludido con las provocaciones e incluso introdujo una indicación para favorecer, además, a los conductores buses escolares.
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“No hemos venido a pedirle ustedes que participen de esa decisión (…) A lo que venimos acá es a que consideren las medidas básicas de mitigación”, fue el rotundo comentario del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a las permanentes críticas opositoras sobre el alza histórica de los combustibles, en el marco de la tramitación del proyecto del Gobierno en su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
El titular de la cartera, que con esta iniciativa debutó en el Congreso, logró sacarla adelante. Primero expuso el contenido del proyecto y luego respondió a las dudas de los diputados. Aunque no terminó de convencer a los representantes de la oposición, la propuesta se aprobó por 10 votos a favor y tres abstenciones, de Boris Barrera (PC), Jorge Brito (FA) y Priscilla Castillo (DC).
En la votación particular, los legisladores aprobaron por unanimidad los tres primeros artículos; mientras que el último, en que la oposición había pedido votación separada, se aprobó por ocho a favor y cinco en contra -Barrera, Bianchi (independiente-PPD), Brito, Castillo y Juan Valenzuela (PDG)-, con el argumento de que el apartado perjudica a las PYME.
Durante la jornada, la autoridad acogió los llamados de sus propios diputados, quienes plantearon la necesidad de extender el bono de $ 100 mil que se le entrega por seis meses a los taxistas y colectiveros, a los conductores de buses escolares. En esa línea, se ingresó la indicación necesaria para concretar la medida.
Uno de los puntos más álgidos de la jornada fue la discusión sobre la reforma tributaria que presentará el Gobierno dentro del proyecto de “reconstrucción nacional”. La oposición insistió, sin éxito, en consultar a Quiroz cómo era posible asegurar que no pueden hacerse cargo del gasto que significa mantener el Mepco y, sin embargo, impulsarán la reforma en la que se propondrá bajar el impuesto de primera categoría a las grandes empresas.
Tanto la autoridad como los diputados oficialistas, que flanquearon permanentemente a Quiroz, hicieron ver que la citación a la comisión era para abordar el proyecto de mitigación y no la reforma tributaria. Eso sí, el ministro confirmó que la ingresará el 1 de abril.
La oposición atrapada
Todo indicaba que el proyecto en discusión sería aprobado, pese a las críticas. Esto, porque -como adelantó el jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva- el sector enfrenta un escenario complejo: aunque presenten indicaciones, estas serían inadmisibles, y tampoco pueden votar en contra de las medidas que podrían ayudar a mitigar el alza de los combustibles.
Sin embargo, esa no es la postura de toda la bancada. El diputado Nelson Venegas señaló que no está disponible para aprobar el proyecto en la Sala de la Cámara. El ya tenso ambiente se agravó aún más cuando se confirmó que el Gobierno no respaldará la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la ONU.
El subjefe de la bancada de diputados independientes-PPD, Héctor Ulloa, admitió que la iniciativa ingresará en medio de un ambiente “enrarecido”, porque “no esperábamos este shock del ministro Quiroz”.
En cualquier caso, se espera que la Comisión de Hacienda del Senado se constituya este miércoles para analizar el proyecto y que luego este sea votado en la Sala, cumpliendo así el cronograma con que el Gobierno llegó al Congreso.
Esto, pese a que la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, advirtió: “Vamos a seguir haciendo frente a medidas tan arbitrarias y apresuradas como esta decisión de suprimir el Mepco. Vamos a revisar con mucha prolijidad este proyecto para evaluar los beneficios o subsidios que puedan tener los chilenos”.
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