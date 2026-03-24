“Si antes no había emergencia, la crearon”: Tohá reaparece y lanza dardos al Gobierno por alza en los combustibles
La excandidata presidencial criticó las decisiones tomadas por el Ejecutivo en dos semanas de administración.
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La exministra del Interior, Carolina Tohá, reapareció para expresar sus críticas a las decisiones tomadas por la administración de José Antonio Kast respecto de la histórica alza que experimentarán los precios de los combustibles.
Vía la red social X, la también exprecandidata presidencial del Socialismo Democrático abordó las medidas de la administración, que este miércoles cumple dos semanas.
En el post, Tohá mencionó que en tres días, el Gobierno decidió “no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años”, además de llamar a retiro a “una de las funcionarias policiales más destacadas del país", en alusión a la exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, la prefecta general (r) Consuelo Peña.
Junto a ello, según Tohá, desde el Gobierno también “renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas”, apuntando a la suspensión del apoyo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en la candidatura de la exmandataria, Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.
“Para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas”, aseveró.
En 3 días:
- Decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años.
- Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país.
- Renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas.
- Para no asumir sus responsabilidades,…
En 3 días:
En el cierre del post, la también exalcaldesa de Santiago señaló qye “si antes no había una emergencia, la crearon”, cuestionando el manejo de la contingencia por parte del actual Gobierno.
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