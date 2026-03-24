Gobierno retira apoyo a Bachelet para la ONU y exmandataria seguirá en carrera con apoyo de Brasil y México

La decisión de La Moneda se fundamenta en “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso”.

Por medio de un comunicado de cuatro párrafos el Gobierno del Presidente José Antonio Kast informó oficialmente que retirará el apoyo de Chile a la postulación de la exPresidenta, Michelle Bachelet, como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, candidatura hecha en conjunto con Brasil y México durante la administración de Gabriel Boric.

Una decisión que el mundo político ya tenía internalizada debido a la distancia que hay entre la actual administración con la exmandataria, quien incluso se excusó de asistir al cambio de mando.

La determinación que se dio a conocer este martes se da luego de un encuentro sostenido el viernes pasado en La Moneda entre Kast y Bachelet, instancia en la que el actual mandatario le habría informado su definición y se habría comprometido a no apoyar a ninguna otra candidatura. Asimismo, se acordó no dar a conocer lo resuelto hasta que Bachelet estuviera en Ginebra, hasta donde viajó a principios de semana.

Se explicó desde Cancillería que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Siguiendo con el relato de estrechez fiscal y evitar gastos innecesarios se indicó que junto con retirar el patrocinio de Chile “el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

El canciller, Francisco Pérez Mackenna, en el Congreso, planteó que “vamos a volver a las prioridades que nos ocupan, que son las que creemos que le importan a todos los chilenos; que son recuperar la senda de crecimiento, la seguridad y reestablecer las confianzas”.

Respecto a los pasos a futuro, el Gobierno precisó que “con todo, en consideración a la trayectoria de la exPresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.

La postulación de Bachelet había sido patrocinada en los últimos meses del Gobierno de Gabriel Boric, en conjunto con los Presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ya existen otros candidatos inscritos en representación de Argentina, Costa Rica y Senegal.

Fue esto último lo que también argumentó el canciller Pérez Mackenna al explicar la decisión. “La candidatura no es viable, hay alta dispersión de votos en América Latina e información de actores claves de este proceso que manifestaron algunas diferencias”.

El canciller Pérez Mackenna señaló que una vez tomada la decisión, se le comunicó a Brasil y México a través de la misión chilena en la ONU y ante las respectivas embajadas.

Bachelet sigue adelante

La exmandataria, a través de un comunicado, señaló que “entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones” y que en su calidad de exjefa de Estado “observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”.

Explicó que su candidatura se inscribe en una visión compartida sobre la necesidad de “reformar y fortalecer el sistema multilateral no es una consigna; es una necesidad urgente para mejorar la vida de las personas”.

Por lo mismo, planteó que “mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México”.

Reconoció que “una candidatura de este nivel nunca es una tarea sencilla, pero los valores y principios que han marcado mi vida me llevan a asumir este desafío con responsabilidad y convicción”.