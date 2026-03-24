Franco Parisi (PDG) por alza de las bencinas: “Es una bofetada a la clase media”

El fundador del Partido de la Gente planteó que las autoridades se debieran bajar el sueldo “para que apretarse el cinturón no recaiga siempre en los votantes de la clase media y del PDG”.

Con molestia recibieron en el Partido de la Gente (PDG) la decisión del Gobierno de aumentar fuertemente el precio de los combustibles, como efecto de la guerra en Medio Oriente. Tanto que el fundador y excandidato presidencial de la colectividad, Franco Parisi, salió a enfrentar a la administración de José Antonio Kast, señalando que el alza histórica en el precio de los combustibles afectará el costo de vida, especialmente de la clase media y media emergente.

En este sentido, manifestó la importancia de que “el apretarse el cinturón no recaiga siempre en los votantes de la clase media y del PDG” y el que se aumente en $ 500 el diésel y $ 350 el precio de la gasolina, “claramente es una bofetada a la clase media y media emergente, a la gente que maneja Uber y a los taxistas, para los que si bien habrá un subsidio de $ 100 mil mensuales, eso no sirve”.

“Que todos paguen”

Desde el punto de vista del fundador, la medida constituye una “bofetada” para la clase media y explicó que “durante el año pasado el Fisco recaudó más de US$ 3.000 millones por efecto del impuesto específico a los combustibles. Y claro, a los políticos no les impacta porque ellos reciben una compensación directa por su gasto en gasolina. Por eso decíamos que era buen ejemplo que el Presidente se bajara el sueldo, sus ministros y todas las autoridades que ganaban sobre $ 5 millones”.

Asimismo, advirtió que estas medidas impactarán en la canasta básica, provocando el aumento del IPC y de la UF. Por lo que, planteó que, “primero, todos lo paguen. Y, segundo, que todas las autoridades se bajen el sueldo para que apretarse el cinturón no recaiga siempre en los votantes de la clase media y del PDG”.