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Combustibles: proyecto del Gobierno sortea la Comisión de Hacienda del Senado y sigue viento en popa

El ministro Jorge Quiroz consiguió avanzar en la iniciativa pese a los evidentes resquemores de la oposición y considerando que en la instancia tampoco corría riesgo, puesto que el oficialismo es mayoría.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 25 de marzo de 2026 a las 18:50 hrs.

Senado gobierno Hacienda Ministro de Hacienda Jorge Quiroz Proyecto de ley Oposición Partido Comunista UDI PS RN Frente Amplio Claudia Rivas
<p>Crédito: Aton.</p>

Crédito: Aton.

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