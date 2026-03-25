Combustibles: proyecto del Gobierno sortea la Comisión de Hacienda del Senado y sigue viento en popa

El ministro Jorge Quiroz consiguió avanzar en la iniciativa pese a los evidentes resquemores de la oposición y considerando que en la instancia tampoco corría riesgo, puesto que el oficialismo es mayoría.

Cerca de las 13:30 horas de este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz comenzó a exponer ante la recién conformada Comisión de Hacienda del Senado, el proyecto que mitiga el alza histórica de los combustibles a algunos sectores.

El ambiente ya estaba enrarecido a propósito del debate generado a raíz de la polémica frase que explicitaba que el Estado está en “quiebra” y la confirmación de que el Gobierno no respaldará la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la ONU.

En ese contexto, los senadores opositores presentes en la instancia reiteraron los puntos que el día anterior pusieron sobre la mesa sus pares de la Cámara.

La instancia que es presidida por el senador de la UDI Javier Macaya, está integrada también por María José Gatica (RN), Paulina Vodanovic (PS), Rodolfo Carter (indep. PRep.) y Diego Ibáñez (FA); pero en la jornada de este miércoles participaron también la senadora socialista Daniella Cicardini, y quien integrara esta comisión hasta inicios de marzo en representación del Partido Comunista (PC), el senador Daniel Núñez. Pese a no poder votar, estos dos últimos, junto con Ibáñez, se encargaron de representarle sus críticas.

Además, la oposición, pero particularmente el parlamentario frenteamplista, presentó una serie de indicaciones cuya admisibilidad fue votada y que fueron declaradas inadmisibles, porque el tema abordaba atribuciones que son propias del Ejecutivo.

Discusión de sordos

En cualquier caso, el proyecto se aprobó en general, y también aquellos artículos que no estaban sujetos a indicación, por unanimidad.

En la votación particular, también aprobaron por unanimidad casi todas las indicaciones del Ejecutivo, salvo la que reemplaza el artículo cuarto del proyecto, donde se concreta el acuerdo entre el titular de Interior Claudio Alvarado y la Democracia Cristiana (DC), que incluye a las pymes entre las empresas que podrán recuperar el IVA con un tope del 31% del impuesto específico a los combustibles. Ello, porque Ibáñez se abstuvo en consideración de que cree que hay espacio para hacer algo más significativo.

Durante la tramitación del proyecto en la comisión, al presidente Javier Macaya (UDI) se le vio con una actitud bastante rígida, intentando impedir que la oposición expresara sus muchas críticas al Gobierno y a sus primeras decisiones.

De hecho, reaccionó bastante molesto, cuando Núñez pidió la palabra para señalar que la crisis que llevó al Congreso al titular de Hacienda “no cayó del cielo”, sino que se debe a una guerra que es respaldada por el propio Presidente José Antonio Kast explícitamente al menos en dos ocasiones.

El parlamentario comunista también sacó a colación el debate acerca de la “quiebra” del Estado; dijo que un bono de $ 100 mil por seis meses para los conductores de taxis y colectivos es “insuficiente” y expresó su preocupación porque el Ejecutivo asegure el congelamiento de las tarifas del transporte público, pero que eso en los hechos no se concrete en regiones. Preocupación que compartieron todos los senadores de la comisión, pues coincidentemente todos son de regiones.

Por su parte, Cicardini le hizo ver a Macaya y al ministro que “cuando ustedes nos piden que tramitemos un proyecto a matacaballo es que no nos quieren ni escuchar”, a propósito de la actitud mostrada hasta ese momento por el presidente de la comisión. Y en la misma línea de Núñez se refirió al polémico tema del Estado en quiebra; que Kast desde un inicio “avaló” la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán; expresó su preocupación por la afectación a sectores como la pesca artesanal, pequeña agricultura y el transporte regional, entre otros.

Por último, interpeló a Quiroz: “¿Cómo va a financiar la reforma tributaria?” e incluso, sin mencionarlo directamente, sacó a colación la participación del ministro en la defensa de las empresas involucradas en la colusión de los pollos.

De hecho, la situación daba cuenta de que no había ánimo ninguno de escucharse, ya que el senador Carter salió al paso, instando a “elevar el tono del debate” y acusar “injurias”. Y, además, evidenciando no haber oído a sus pares de oposición -algo en lo que cayó todo el oficialismo que siguió repitiendo lo mismo después que el exalcalde de La Florida-, acusándolos de “responsabilizar” al Presidente Kast de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Caso convenios a colación

Sin embargo, la senadora Gatica (RN) intentó llevar el debate hacia las críticas al gobierno anterior, expresando que hay que aclarar que las medidas que se han tomado o que se están tomando son necesarias debido a las condiciones en que la administración Boric entregó las arcas fiscales. De ahí a las acusaciones por el caso convenio sólo tomó unos segundos, ya que la parlamentaria planteó que era necesario tener claro “cuál es el mal gasto que se hizo en la administración anterior en torno a las platas que se votaron en TVN, en torno al caso convenios que fue una tragedia en donde se le quitó plata a los más pobre, los más vulnerables de las familias chilenas”.

No obstante, la senadora Vodanovic, que ni antes ni después se sumó a algún cruce de palabras entre el oficialismo y la oposición, sólo lo hizo para aclarar a su predecesora en la palabra. “Creo que esto de imputar cosas, por la senadora Gatica… El caso convenio, quiero recordarle, que el único diputado que está detenido con prisión preventiva es el exdiputado Mauricio Ojeda, exrepublicano, está por gestiones para adjudicar $ 700 millones a fundaciones de amigos que no realizaron capacitación”, señaló la senadora.

Quiroz abordó las críticas y cerró el tema, señalando que “sólo decir que por mi parte, van a encontrar siempre a alguien que usa un lenguaje ponderado y que no toca personalismo ni busca estridencias”.

Más tarde, tras una larga suspensión de la comisión, el proyecto del Gobierno se aprobó. Y pasó a Sala la que, terminada la tabla, debió suspender la sesión a la espera de la llegada del informe de Hacienda para votar la iniciativa lo antes posible. Ello, porque la Sala de la Cámara está a la espera del proyecto con una convocatoria para las 19:00 horas de este miércoles, para votarlo y, sin duda, aprobarlo en tercer trámite. Con lo que se habrá cumplido el cronograma del Gobierno para el proyecto y sería el primer triunfo legislativo del ministro Jorge Quiroz.