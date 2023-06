Carolina Fuensalida, excoordinadora de Política Tributaria de Hacienda: “Ni siquiera con la reforma original se lograría recaudar los recursos necesarios”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La abogada Carolina Fuensalida ha tenido un rol clave en la tramitación de varias de las últimas reformas tributarias, en su rol de coordinadora en el Ministerio de Hacienda en los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

La socia de Fuensalida & Del Valle echó de menos más detalles de los cambios que quiere incorporar el Ejecutivo a su proyecto impositivo.

“Es curioso que se ponga un plazo tan cercano para insistir en el Senado, porque para insistir tiene que tener un proyecto concreto”.

“Uno ve en el discurso algunos destinos de recursos, pero no medidas concretas”.

- ¿Cuál es su análisis del discurso del Presidente en materia de reforma tributaria? Fue de los temas más mencionados.

- El discurso del Presidente lo que busca es tratar de generar una mayor adhesión y un mayor costo probablemente a la idea de legislar y de insistir con una reforma tributaria que fue recientemente rechazada en el Congreso.

En ese sentido, y desde una perspectiva política, trata de ordenar los ejes y los fines para los cuales se requeriría -a juicio de este gobierno- una reforma tributaria, situación que quizá durante la tramitación en el Congreso nunca estuvo demasiado claro.

Tiendo a pensar que desde una perspectiva política, está tratando de generar un cierto grado de consenso respecto de la necesidad de legislar.

Ahora, efectivamente cuando uno mira en su discurso, en varias ocasiones para distintas materias propone que sean financiadas o sugiere que van a ser financiadas con los recursos que va a generar la reforma tributaria, sin entrar en ningún minuto en específico a señalar en qué consistiría esta insistencia en la reforma tributaria.

- ¿Qué detalle echó de menos en el contenido de la nueva reforma?

- Más que echar de menos, me parece que es curioso que se ponga un plazo tan cercano para insistir en el Senado, porque para insistir tiene que tener un proyecto concreto.

Y hasta donde yo sé en este minuto, más allá de las conversaciones y diálogos que se llevaron a cabo en las semanas anteriores con las distintas fuerzas políticas y del quehacer nacional, no ha habido una propuesta muy concreta hasta donde se ha sabido.

El eje de la recaudación

- ¿Es posible lograr un acuerdo en un plazo tan breve?

- Asumo que no se trata de insistir en el proyecto a cabalidad. No me imagino que después de haberse rechazado la idea de legislar en su integralidad, se vaya a insistir en el mismo proyecto porque es difícil que también logre los votos, que en este caso también requiere de una votación alta en el Senado. Por lo tanto, resulta complejo.

Si me pregunta qué hecho de menos, quizá más claridad sobre los ejes, los puntos centrales que tendría esta reforma. Que además, si va a entrar en julio por el Senado, quiere decir que ya está prácticamente redactada.

- ¿Qué riesgos ve en la apuesta del Gobierno?

- Quienes hemos tenido la experiencia de redactar y participar en el proceso de reformas tributarias, sabemos que es un proceso muy lento. Si efectivamente se van a generar diálogos, quiere decir que debiera ser socializado ex ante el proyecto.

La alternativa es correr el riesgo de entrar con un proyecto que no tenga un consenso ni un trabajo prelegislativo.

Me parece arriesgado, salvo que haya hecho ese trabajo, poner un plazo tan cercano para el ingreso al Senado sin haber un proyecto en concreto.

Uno ve en el discurso algunos destinos de recursos, pero no medidas concretas.

- El Presidente mencionó que financiará el término del CAE y la deuda histórica de los profesores con recursos de la reforma tributaria. ¿Eso ayuda a viabilizar un acuerdo?

- Algo que los distintos sectores políticos, al rechazar la idea de legislar previamente, estuvieron bien claros es que se extrañaba mucho una claridad de los fines para los cuales se iba a legislar, y también cuál iba a ser el aporte que el Gobierno y el Estado iban a hacer con miras a lograr la recaudación necesaria para distintos fines.

Al parecer, la condonación del CAE, más toda la sumatoria de medidas, definitivamente ni siquiera con la reforma tributaria que se había planteado en su origen se lograría recaudar los recursos necesarios.

Al parecer, el eje de la reforma sigue siendo la recaudación.