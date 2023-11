La recaudación por contribuciones se mantiene dinámica y crece sobre 16% a septiembre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las contribuciones de bienes raíces han estado en la palestra de la discusión constitucional de cara al plebiscito del 17 de diciembre.

¿La razón? El borrador establece que la vivienda principal del contribuyente estará exenta del gravamen territorial, ante lo cual se fijarán normas para evitar que aquello beneficie a dueños de inmuebles de alto valor y también se velará para evitar una reducción del erario municipal, ya que parte importante de los ingresos locales dependen de este tributo.

Al margen de esta discusión, lo ingresado a arcas públicas por este gravamen mantiene su dinamismo, no siendo afectado por el ciclo económico. Así lo revela un balance elaborado por la Tesorería General de la República (TGR), ya que entre enero y septiembre de este año lo percibido por contribuciones a bienes raíces aumentó 16,6% respecto al mismo lapso del 2022, totalizando $ 1.678.866 millones, lo que equivale a unos US$ 1.931 millones al tipo de cambio actual.

Dado lo anterior, el ritmo de variación está en línea con lo registrado en los últimos años, luego de que en todo 2022 la recolección por este impuesto se incrementara 19,4%, un 10,4% el año previo y apenas un 1,4% durante 2020.

Según la TGR, abril fue el mes de mayores ingresos por este concepto, con más de $ 490.000 millones (US$ 563 millones al cambio actual), seguido de septiembre ($ 413.150 millones, o US$ 475 millones) y junio, con $ 368.346 millones (US$ 423 millones).

Las contribuciones se cancelan a través de cuatro cuotas anuales, las cuales se cobran en abril, junio, septiembre y noviembre. El último pago anual vence mañana 30 de noviembre, recuerdan desde el organismo recaudador.

Concentración en comunas

Como ha sido la tendencia histórica, las comunas del sector Oriente de la capital concentran parte importante de lo generado por impuesto a los bienes raíces, ya que los inmuebles con mayor avalúo se encuentran en dichas zonas.

En Las Condes radica un 10,1% de la recaudación del tributo, siendo la comuna con el mayor aporte a nivel nacional, seguido de Lo Barnechea con 5,1%, Santiago con 5%, Vitacura con 4,5% y Providencia con 4%.

Más atrás se ubican gobiernos locales como los de Viña del Mar, Ñuñoa, Colina, Antofagasta y Pudahuel.

Asimismo, las 20 comunas que más recaudan a nivel nacional explican un 55,4% de lo ingresado por el tributo territorial, entre las cuales 14 se ubican en la Metropolitana.

Ahora, yendo a un análisis a nivel de las regiones, un 56,4% de lo ingresado corresponde a comunas en la capital del país, superando muy por lejos a la segunda zona en el conteo: Valparaíso, que aporta el 9,9% del total a nivel país. El top cinco lo cierran Biobío con 5,9%; La Araucanía con 3,5%; y Los Lagos con 3,4%. En el otro extremo, Aysén, Arica y Parinacota, Magallanes y Atacama aportan menos del 1% en cada caso a lo ingresado por contribuciones.

Parte importante de la recaudación por el tributo a los bienes raíces se redestina a las comunas más pobres a través del Fondo Común Municipal (FCM). En específico, el 40% del total va a la municipalidad donde se origina el pago de la contribución, y el 60% va al FCM, a excepción de las comunas de Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura, que aportan un 65% al FCM, y reciben el 35% de su recaudación de bienes raíces.

En este contexto, un 3,5% de lo redistribuido a través del FCM a septiembre tuvo como destino la comuna de Puente Alto, seguido de Maipú (2,8%), La Florida (1,6%), Valparaíso (1,3%) y Temuco (1,3%).

La Pintana, Arica, Coquimbo, Valdivia, Los Ángeles, San Bernardo, Puerto Montt, El Bosque, Chillán, Talca, Rancagua, Isla de Pascua, Cerro Navia, Pudahuel y Peñalolén también destacan entre los gobiernos locales receptores del FCM.