Matthei insiste en rebajar el impuesto corporativo a 18%: “Marcel ofrece 24%, lo que no hace ninguna diferencia”

El debate por la reducción del impuesto corporativo sigue marcando la agenda de la candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, quien salió a responder la propuesta del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien adelantó a representantes de oposición que la intención del Ejecutivo es reducir dicho tributo del 27% actual al 24%.

Matthei, en un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre desregulación y transformación del Estado: lecciones desde la Argentina de Milei, sostuvo que “hoy aparece el ministro Marcel ofreciendo 24%, perdón, pero no hace ninguna diferencia entre 27% y 24%; lo que yo me propongo es bajar a 18%, puse un plazo máximo de 10 (años) pero me gustaría muchísimo más corto”.

La candidata indicó que “nosotros hablamos del milagro de los 30 años en Chile” y al compararse con Irlanda se preguntó “¿Lo hicimos tan bien de verdad? Irlanda se disparó, pero ellos tienen una tasa corporativa del 12,5% y nosotros de 27%”.

Y siguió señalando que “uno piensa ¿quién podría invertir en Chile sanamente con un 27%, versus Irlanda? Creo que nosotros hemos equivocado el camino y debemos dar un viraje muy fuerte”.

Y recordó que cuando señaló que había que hacer un recorte de US$6 mil millones en el gasto público “todo el mundo me dijo que no se puede, que hay que entrar con bisturí. No, no hay que entrar con bisturí, probablemente tampoco con motosierra, porque gracias a Dios no tenemos la cantidad de distorsiones que tiene Argentina”.

Planteó que “por algo seguimos creciendo, muy poco, al 2%, pero algo crecemos, pero necesitamos una buena tijera de podar, grande y rápida” y adelantó su plan que dijo viene trabajando hace dos años.

“Ta tenemos un informe completo, pero me encantó esto de no más paper, no más reuniones ¡¡just do it!! Lo que estamos haciendo es que ya tenemos un diagnóstico completo de lo que se puede cambiar por la vía administrativa y lo estamos redactando”.

Y nuevamente se refirió al ministro de Hacienda, al señalar que “el otro día vi al ministro Marcel que decía que en realidad se pueden recortar US$ 300 millones”.

Adelantó que “hay mucho gasto que se llama social, pero es burocrático, pero estamos viendo todos los beneficios que se pueden hacer llegar a través de un cheque a fin de mes y así nos ahorramos a todos los burócratas y la burocracia”.

Sostuvo que “celebro lo que están haciendo en Argentina, lo felicito y lo que aprendemos es que esto tiene que venir de la Presidencia de la República, esto no se le puede dar al ministro de Economía”.

Plan de 60 días

Matthei señaló que de llegar a la Presidencia “lo más importante es poder cortar todo lo que se puede lo más rápidamente posible, y desregular todo lo que se pueda; eso dentro de primeros 30 a 60 días (de Gobierno)”.

Agregó que “creo que además no va a haber luna de miel, los centros de estudios y los intelectuales de izquierda nos van a dar con todo como siempre lo han hecho y nosotros somos muy generosos, demasiado como oposición y los que hoy son Gobierno son brutales cuando son oposición”.

La candidata sostuvo que “por tanto, hay que arrancar con todo muy rápido por la vía administrativa, porque no hay tiempo para ir al Congreso. En la medida que podamos disminuir el déficit fiscal, tenemos que avanzar lo más rápido posible en disminuir la tasa corporativa”

Lista parlamentaria única

Matthei manifestó que “creo que las cosas que se hacen muy gradual no se hacen, porque al final te empiezas a enredar, porque si tú cedes al primer embate -como en las pensiones- ya te tomaron la mano y van a venir luego diez embates”.

Y luego llamó a la unidad de los sectores de derecha, reconociendo que es difícil que se logre una primaria presidencial única, pero enfatizó la necesidad que sí exista una lista parlamentaria única.

“Por eso es importante tener un buen Congreso y ya está claro que no aceptaron ir a primarias en materia presidencial y vamos a ir por lo menos en cuatro candidatos, por lo menos que vayamos en una sola lista parlamentaria, porque todos los estudios han demostrado que si es así vamos a tener un Parlamento para poder hacer todo lo que queramos hacer”,cerró.