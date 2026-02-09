Millonarias facturas falsas y red de 20 empresas fantasmas: SII se querella contra empresarios de mall chino

El Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de su Dirección Regional de Valdivia, interpuso una querella criminal en contra de dos empresarios chinos que operaban como representantes legales de una empresa Importadora y Exportadora del tipo “mall chino” por utilizar facturas falsas y uso indebido de crédito IVA, los que produjeron un perjuicio fiscal de $310.753.001 actualizado a septiembre de 2025.

La acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, se basa en un proceso de recopilación de antecedentes mediante el cual el SII pudo descubrir una sofisticada red de 20 "empresas fantasmas” que operaban de forma coordinada para facilitar el uso documentos tributarios falsos.

El trabajo fiscalizador permitió establecer que, durante los períodos tributarios de febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, y de enero a junio de 2024, los querellados registraron y declararon 163 facturas electrónicas falsas de operaciones inexistentes.

Estas maniobras les permitieron aumentar artificialmente los créditos fiscales del IVA, generando un perjuicio de $128.354.512. Además, pudieron declarar costos y gastos falsos en el Impuesto a la Renta de los años tributarios 2024 y 2025, causando un perjuicio de $182.398.489.Con ello, los querellados pretendían disminuir ilegalmente su carga tributaria mediante documentos de 20 proveedores falsos.

La querella se encuentra fundamentada en los delitos contemplados en el artículo 97 N°4 del Código Tributario Inciso segundo sobre aumento malicioso de créditos fiscales de IVA inciso primero, sobre declaraciones maliciosamente falsas en Impuesto a la Renta.