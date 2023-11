Pacto fiscal: informe de la OCDE sugiere a Hacienda buscar espacios de eficiencia del gasto para complementar alzas de impuestos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este jueves es una jornada clave para las negociaciones por el denominado pacto fiscal, ya que los representantes de partidos políticos se encuentran reunidos en el Ministerio de Hacienda para recibir un insumo clave para la discusión.

Se trata de un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solicitado por Teatinos 120 para develar el espacio de recaudación que tiene el Estado chileno gracias a medidas de eficiencia en el sector público.

El texto, que está siendo analizado por los expertos de las tiendas políticas, no llega a un número específico de espacio de gasto vía eficiencia, pero sí establece una serie de recomendaciones para el Gobierno chileno, así como analizar la experiencia de otros países en su intento por liberar espacio de gasto.

"Mientras que aumentar la presión fiscal puede ayudar a destinar financiamiento adicional para políticas sociales, debe ser balanceado pensando en otros desafíos que enfrenta la economía chilena, como las preocupaciones de que los aumentos tributarios pudieran desacelerar las tasas de inversión y el crecimiento económico", es una de las conclusiones del documento de 39 páginas.

Asimismo, la OCDE agrega como recomendación que "conducir revisiones de gasto que se enfoquen en ganancias de eficiencia y la creación de espacio fiscal pueden complementar reformas tributarias y balancear la necesidad de incrementar la presión tributaria".

Las recomendaciones

Las principales sugerencias del organismo multilateral apuntan a institucionalizar y darle mayor periodicidad a las revisiones de gasto en Chile.

Así, la primera recomendación es definir más "claramente" los roles y acuerdos de las distintas instituciones para llevar a cabo revisiones del gasto, estableciendo mandatos, acuerdos formales y responsabilidades a nivel de la gobernanza en organismos como el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Asimismo, la OCDE sugiere al país publicar en junio del próximo año los resultados de las distintas evaluaciones de gasto, cuidando en que sus presentaciones se den en formas similares.

A continuación, otra sugerencia busca ligar las evaluaciones de gasto al proceso de diseño del Presupuesto fiscal, con un horizonte de ejecutar acciones en junio del próximo año, cuando ya haya comenzado la etapa de preparación del erario para 2025.

Monitorear la implementación de los hallazgos en las revisiones de gasto es otra medida que sugiere la OCDE, para lo cual -dice- se debe procurar que los distintos ministerios y servicios apliquen las recomendaciones detectadas sobre su espacio de gasto. Aquello, sugiere, debiera comenzar entre septiembre de 2024 y enero del 2025.

Una sexta y última recomendación es establecer una lista de ítems donde se puedan generar ahorros para el Fisco, para lo cual es clave un "mandato político claro" para llevar a cabo estas revisiones, plantea el organismo.

Los ahorros que ve Hacienda

En el documento, el Ejecutivo revela los montos de gasto que prevé que podría liberar en base a una serie de ahorros en gastos del sector público, como los operacionales, en tecnologías de la información, bienes raíces y en base a evaluaciones de la oferta programática.

Así, el Gobierno calcula que en el largo plazo podría reasignar entre un 0,11% y 0,13% del PIB en gastos operativos, lo que equivale a entre US$ 319,8 millones y US$ 392,2 millones.

De este total, la mayoría proviene de ahorrarse cerca de un 3% de los gastos operacionales, que equivale a US$ 140,6 millones. Luego vienen gastos en bienes raíces por hasta US$ 83,6 millones y US$ 50,9 millones a través de hallazgos en evaluaciones de programas públicos.

Noticia en desarrollo...