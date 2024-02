Vallejo responde a críticas por pacto fiscal: “Hemos planteado un aumento del impuesto a la renta, pero de personas que ganan como parlamentarios y ministros”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó hoy las críticas de la oposición a las propuestas de aumentos de impuestos en el pacto fiscal, además de revelar algunos detalles de los incrementos que se realizarán a los gravámenes a las personas.

“Quiero aclarar, porque he escuchado a parlamentarios de oposición decir que este es un pacto para subir los impuestos de las personas, pero eso no es así”, sostuvo la autoridad, indicando que “el pacto fiscal busca subir los impuestos a las personas con más ingresos, no a las personas en general”.

En entrevista con radio Pauta, la portavoz del Ejecutivo enfrentó las críticas de la oposición a elevar la carga tributaria, explicando que “cuando se plantea así pareciera ser que es algo que busca cargarle la mano a la ciudadanía, y la verdad es que el pacto fiscal es todo lo contrario: busca que recaudemos de aquellos que más tienen para poder financiar temas como seguridad, poder dotar a la PDI o subir las pensiones”.

Respecto de las conversaciones que encabeza Hacienda con diversos partidos para presentar un proyecto que recaude más mediante cambios al impuesto a la renta, Vallejo sostuvo que “hemos planteado un aumento del impuesto a la renta, pero de personas que ganan como parlamentarios y ministros, estamos hablando de más de $ 3 o $ 4 millones”.

Lo que se rechazó en 2023

En marzo de 2023, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó en general la propuesta original del Gobierno que establecía una reforma tributaria, por apenas dos votos y obligó al Ejecutivo a iniciar nuevas negociaciones y esperar un año para poder presentar un texto nuevo.

La propuesta modificaba de forma relevante el Impuesto Global Complementario que grava los ingresos personales.

Asi, se ajustaba el quinto tramo, que en grava a las rentas entre $ 4.030.000 y $ 5.181.000 (entre 70 y 90 UTA), pasando de una tasa de 23% a 26%.

Luego, se incrementaba la tasa para el sexto tramo, desde 30% a 35% para quienes perciben más de $ 5.181.000 y hasta $ 6.331.000 (más de 90 hasta 110 UTA).

El séptimo tramo se subía de 35% a 40% para quienes reciban mensualmente más de $ 6.331.000 y hasta $ 8.057.000 (más de 110 hasta 140 UTA).

¿Y el tramo más alto? Se gravaría con una tasa de 43% (tres puntos más que la actual) a quienes perciban cada 30 días más de $ 8.057.000 (sobre 140 UTA).