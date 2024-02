Bárbara Figueroa: "Una esperaría que saquemos lecciones de los errores cometidos en este período"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde su regreso al país, tras representar a Chile como embajadora en Buenos Aires -entre marzo de 2022 y septiembre de 2023-, Bárbara Figueroa Sandoval ha mantenido un bajo perfil, pese a haber asumido un rol mucho más político en el Partido Comunista (PC), donde milita desde su juventud.

En esta conversación con Diario Financiero, la secretaria general del PC aborda la contigencia política, la gestión del Gobierno y la relación de Apruebo Dignidad con el Socialismo Democrático, dando cuenta de un matrimonio mucho mejor avenido de lo que se percibe desde fuera. Incluso, se refiere a la decisión del Presidente Gabriel Boric de convocar al Cosena.

- ¿Cuál es su evaluación de la gestión del Gobierno en estos dos años?

- Ha sido un tiempo nada fácil. Al Gobierno le tocó asumir en el marco del desafío vivido tras el 18 de octubre y, luego, con pandemia mediante. Por lo tanto, hubo un proceso de instalación que tuvo mucho que ver con cómo hacerse de todos los elementos, la información y el diagnóstico del estado del Estado, valga la redundancia, para comenzar a avanzar en el programa. En ese sentido, el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy sustantivo por mantener iniciativas, de avanzar en el programa y robustecer otras áreas, como las vinculadas a seguridad y el rol de las policías.Todo, de la mano con hacerse cargo del Estado. Hay una evaluación positiva en ese sentido.

- ¿Cómo proyecta los otros dos?

- A partir de esa evaluación, entendemos que hay un segundo momento que nos demanda mucho más, una exigencia ciudadana muy clara, una expectativa respecto de cumplir con demandas ciudadanas y probablemente eso es parte sustantiva de lo que uno esperaría estuviera en la agenda.

- ¿Le preocupa que el Gobierno haya “desperdiciado” estos años, considerando que los otros dos son electorales y va a ser mucho más difícil avanzar en las reformas?

- Malamente uno podría decir que ha sido el Gobierno quien ha desperdiciado entre comillas dos años, porque ha tratado de avanzar. El peso de la prueba no ha estado en el Ejecutivo, porque ha tratado de avanzar con sus reformas principales. Es el Congreso que actualmente tenemos y la oposición que hemos visto en el Congreso la que ha impedido que avancemos en estas reformas.

- A propósito de la oposición, algunos dicen que se le está devolviendo la mano al Gobierno por la forma como actuó en la administración anterior, ¿cómo lo ve usted?

- Estas últimas décadas, la institucionalidad política no ha logrado dar respuesta satisfactoria a la expectativa ciudadana y eso ha acumulado no sólo molestia, impotencia, rabia, sino también desafección con la política, que no se va a resolver si los sectores de oposición tratan de jugar a la política del empate. Todo lo contrario, con eso lo único que se hace es debilitar aún más la institucionalidad política que dicen defender; y, por otro lado, seguir debilitando la democracia. Lo que necesitamos son respuestas efectivas y tener como prioridad la urgencia de la ciudadanía, independiente del signo del Gobierno.

- Desde ese punto de vista, ¿en qué debería enfocarse el Gobierno?

-Le planteamos al Presidente que tras el cierre del proceso constituyente, la concentración principal debiera estar puesta, precisamente, en esta agenda de demandas sociales, que por un lado tienen que ver con reformas en el Congreso, todo el debate sobre temas tributarios, donde ya hemos sido a advertidos por la oposición que no van a estar disponibles a ningún alza de impuestos; está la reforma de pensiones que tiene que seguir su tramitación. Entendemos que ahí hay un campo de acción fundamental. Se han planteado demandas en educación; salud, con todo el conflicto ocurrido con la ley corta de isapres. Hay una serie de materias que tienen un cauce legislativo, lo que incluye la agenda de seguridad que sigue en tránsito…

- ¿Sólo reformas?

- Además, nos parece importante robustecer la capacidad de gestión pública. Es decir, hoy día tenemos un gabinete Procrecimiento y empleo, y si bien esa es una iniciativa que probablemente también va a derivar en algunas modificaciones a leyes; debiera permitirnos, a nivel de áreas estratégicas, Obras Públicas, Transporte, entre otros, gestionar bien las políticas públicas para avanzar en más y mejor creación de empleo.

En un tiempo en que el tema económico no está en el centro de la agenda pública, porque lo ha estado la seguridad, no deja de golpear a los chilenos y chilenas.

- ¿Cómo percibe el trabajo que están haciendo en conjunto Apruebo Dignidad (AD) con el Socialismo Democrático (SD) que pasó de apoyar al Gobierno a tomar un protagonismo que no se esperaba?

- Hoy día es muy difícil hablar de que hay dos coaliciones, en la práctica hay una sola coalición, estamos trabajando en conjunto. Lo vimos en el marco del último plebiscito, lo estamos viendo respecto del debate electoral municipal; por lo tanto, tiendo más bien a hablar de una coalición donde hay diversas fuerzas políticas.Más que una tensión entre eventualmente fuerzas de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático, lo que tenemos hoy día es una política que está en disputa, pero no respecto de partidos o fuerzas, sino que más bien respecto de dónde están puestos los intereses.

- ¿Cómo así?

- Hay sectores que han puesto todos sus intereses, su esfuerzo y su acción política, en proteger los intereses de los grandes empresarios, de las grandes fortunas, que han puesto los intereses en los grandes capitales, que es absolutamente legítimo. Y hay sectores que hemos estado en la otra vereda y que lo que hemos puesto en el centro es la necesidad de avanzar en equilibrios.

- En ese sentido, ¿hay sintonía entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático?

- Evidentemente tenemos sintonía en los objetivos principales y tenemos matices respecto de aquellas materias donde históricamente nosotros, al menos, como partido, hemos tenido posiciones que, quizás, cuesta que se comprendan, por parte de otras fuerzas políticas, como por ejemplo en materia de Derechos Humanos.

- ¿A pesar de esos matices, es posible seguir avanzando?

- Una cosa es entender que somos partidos diversos, otra es tratar de proyectar interesadamente, por parte de la derecha, la imagen de que no podemos hacer Gobierno; cuando el dato de realidad es la cantidad de leyes aprobadas, las iniciativas que se están desarrollando en materia de seguridad; las iniciativas en torno a políticas, que quizás no son de urgencia inmediata, pero sí de larga proyección, como ocurre con el litio, el hidrógeno verde...dan cuenta de que estamos gobernando con ejercicio de responsabilidad.

- ¿En qué aspectos se pudieron hacer mejor o se podrían hacer mejor las cosas?

-Una esperaría que saquemos lecciones de los errores cometidos en este periodo…

- ¿Como cuáles?

- Somos partido de Gobierno, tenemos instancias para dialogar con el Ejecutivo. Lo que sí es absolutamente claro, es que no podríamos decir hoy día que lo hemos hecho perfecto, ni tampoco podemos ser obsecuentes respecto de la labor que se ha desarrollado. Pero sí tenemos que tener la capacidad, y así lo hemos hecho, de transmitir en los espacios que corresponde nuestras inquietudes sobre cómo se han enfrentado algunas materias o cómo se ha dado solución a ciertos conflictos.

- ¿Cuánto de la moderación del Gobierno es influencia del SD? ¿Eso es un problema para el Partido Comunista?

- No es un problema porque además, a nuestro juicio, no es así. La llegada de la ministra Carolina Tohá a Interior no tuvo nada que ver con una tensión respecto de cómo avanzar en la agenda de seguridad, sólo por poner un ejemplo, que grafica de manera muy clara que lo que ha hecho este Gobierno es actuar con absoluto realismo.

- ¿Qué le parece que el Presidente haya convocado al Cosena?

- Creo que la convocatoria que ha hecho el Ejecutivo es absolutamente prudente, sobre todo en este tiempo. Nadie podría objetar el carácter que le ha dado el Presidente.