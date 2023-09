Boric ante empresarios en Nueva York: “No me cabe ninguna duda que la inversión extranjera va a seguir creciendo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, cerró este viernes su gira por Nueva York, donde participó -entre otras actividades- en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

En frente de la sede del organismo multilateral, el mandatario realizó una conferencia de prensa acompañado por la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, el canciller Alberto van Klaveren, el embajador de Chile en EEUU, Juan Gabriel Valdés, y el senador Ricardo Lagos Weber.



En su discurso, el jefe de Estado subrayó la importancia de tres cuestiones fundamentales: el cambio climático, la atención primaria en salud y las relaciones bilaterales. Estos temas, según el Presidente, fueron objeto de discusión y se perfilan como prioritarios para futuras conversaciones y acciones a nivel internacional.

Bilaterales con inversionistas y representantes

Boric señaló que durante la mañana mantuvo conversaciones con grandes inversionistas en la sede de Americas Society/Council of the Americas, en la que pudo constatar un "interés por seguir invirtiendo en Chile, escuché tanto las preocupaciones como la alta valoración que tienen por el Estado chileno”.



En esta misma línea, afirmó "no me cabe ninguna duda de que la inversión extranjera seguira creciendo y que la economía seguirá mejorando".



Boric mantuvo su visión optimista respecto a los meses venideros. “Vamos a enfrentar un ciclo de mejora en la economía que va a redundar, en mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, a eso le dedico la mayor parte del tiempo”, indicó.

Además de las reuniones con inversores, Boric, junto al premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, realizó una charla con estudiantes chilenos de postgrados en la Universidad Columbia, con quien mantuvo conversaciones de las preocupaciones del devenir del país.

Asimismo, el mandatario mantuvo reuniones con diferentes representantes del mundo. En la conferencia de prensa destacó el encuentro con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien aseguró compartir valores: “Hemos afianzado una relación positiva y estamos empujando desde ambos extremos del continente americano la protección de los océanos y el combate de la crisis climática”.

Al ser consultado por la prensa del país sobre las primeras votaciones del Pleno del Consejo Constitucional, el Presidente mencionó su preocupación por el proceso, al considerar necesario una nueva Constitución. En esta misma, línea afirmó que espera que prime la voluntad para llegar a acuerdos.

De hecho, señaló que él no va a ser un antagonista del proceso. “Yo quiero que al Consejo Constitucional le vaya bien, que Chile tenga una nueva Constitución y me interesa colaborar en esa dirección, no en polarización, ni en confrontación, ni antagonistas para tratar de obtener réditos a corto plazo”