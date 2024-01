Boric defiende las reuniones de sus ministros en la casa de Zalaquett: “No ha existido ningún incumplimiento de ley”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, defendió las reuniones sostenidas por seis de sus ministros en el domicilio del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, quien es lobista de una empresa salomera.

El mandatario afirmó que los encuentros se ajustaron a la normativa vigente y que la instrucción que él ha dado es conversar con todos los actores para buscar acuerdos que beneficien al país.

Boric enfrentó los cuestionamientos que han surgido luego que se conociera que hasta el domicilio del exedil llegaron los ministros de Interior, Carolina Tohá; Economía, Nicolás Grau; Medioambiente, Maisa Rojas; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Trabajo, Jeannette Jara; y Agricultura, Esteban Valenzuela, para sostener diversos encuentros con representantes del sector privado sin ser registrados como reuniones de lobby o gestión de intereses.

El mandatario indicó que “el estándar tiene que ser cumplir la ley y nadie debe buscar excusas para no hacerlo. Y cuando la ley se incumple debe haber sanciones. Acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”.

Explicó que “el mandato que he dado al gobierno y sus colaboradores es reunirse con todas las actorías para lograr acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile”.

Boric agregó que “a veces me ha tocado escuchar críticas porque no hay espacio de diálogo entre el gobierno y equis actoría. La ministra del Trabajo, por ejemplo, se reúne permanentemente con organizaciones de trabajadores y sindicatos. Por cierto, esto se debe hacer en el marco del cumplimiento de la ley, lo que se ha hecho en este caso. Y mi mandato va a seguir siendo dialogar hasta que duela para poder sacar adelante todos los acuerdos que vayan en el beneficio del pueblo de Chile en el cumplimiento del marco legal vigente”.

Los casos del general Yáñez y Celestino Córdova

En cuanto a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que será formalizado en mayo por eventuales omisiones en actuaciones de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, Boric declinó confirmar si existió una llamada telefónica para manifestarle su apoyo, como había señalado el abogado del uniformado. En su lugar, planteó que la preocupación del Ejecutivo es seguir trabajando en el combate a la delincuencia.

"Lo que a nosotros nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que corresponde. Como gobierno estamos atentos, y lo que nos ocupa es que Carabineros siga en su primera prioridad, que es la seguridad. No voy a comentar conversaciones privadas, vamos a seguir trabajando en el combate a la delincuencia”, señaló.

El mandatario también se refirió a la decisión de apelar a libertad del machi y condenado en el caso del homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, Celestino Córdova, que fue criticada por parlamentarios de su sector, a pesar de que finalmente fue desestimada y el representante mapuche quedó en libertad.

"Lo que me corresponde como Presidente es hacerme cargo de las responsabilidades en el ejercicio de este cargo. Yo no soy parlamentario y mi rol no es dejar contento a todos, mi rol es velar por el bien público”, señaló.

El mandatario también volvió a respaldar a su ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien este jueves logró sortear la acusación constitucional presentada en su contra por la oposición. “Ayer fue aceptada la cuestión previa de la quinta acusación constitucional, quiero destacar lo que está haciendo el ministro Carlos Montes, ha sido un luchador social y dirigente político preocupado del bien común en toda su vida. Ministro, siga adelante”.