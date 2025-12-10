Boric recibirá en La Moneda a quien resulte vencedor de la segunda vuelta de este domingo
El mandatario también va a comunicarse telefónicamente con quien obtenga el triunfo antes de realizar su discurso desde la sede de Gobierno.
Desde Presidencia se ultiman los detalles de lo que será el saludo del domingo en la noche entre el Presidente de la República, Gabriel Boric, con quien resulte vencedor en la segunda vuelta entre la candidata oficialista, Jeannette Jara, y de oposición, José Antonio Kast.
El jefe de gabinete del actual mandatario, Carlos Durán, ya tomó contacto con equipos de ambas candidaturas: Paulina Vodanovic por Jara y Martín Arrau por Kast, para contarles del despliegue que tiene preparado Boric.
El mandatario va a hablar con vencedor, según factibilidad de conexión telefónica, para darle el saludo como Presidente o Presidenta electo. Luego, desde La Moneda, Boric realizará un discurso junto a su comité político, con quienes se va a reunir previamente.
El jefe de Estado viaja el viernes a Punta Arenas para votar, y llega a Santiago el domingo a las 16:00 horas.
Para el lunes 15 se confirmó una reunión de trabajo con la autoridad electa en La Moneda y esa misma tarde está contemplado la realización de un consejo de gabinete, y comenzar las coordinación para el tradicional cambio de mando.
