La Moneda busca fórmulas para destrabar la discusión del Presupuesto 2026 y oficialismo pide a Grau más recursos

El timonel del PPD, senador Jaime Quintana, instó al gobierno a destinar mayores recursos a vivienda “porque en materia habitacional se requiere buscar una expansión un tanto mayor de la que hasta el momento se ha planteado”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expuso ante los integrantes del comité político ampliado en La Moneda la situación generada por el rechazo a gran parte de las partidas del Presupuesto 2026, en la comisión especial mixta la semana pasada.

En la cita, la autoridad adelantó que se buscan caminos de solución para destrabar la tramitación de la norma, que será retomada luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.

Ante algunos timoneles del oficialismo, como Constanza Martínez del Frente Amplio, Jaime Quintana del PPD y Camilo Escalona en representación del PS, Grau expuso lo sucedido en el Congreso y pidió colaboración para sacar adelante el erario en medio de la carrera presidencial.

Tras la reunión, Quintana sostuvo que “desdramatizaría esto, no es primera vez que ocurre, aunque probablemente la magnitud de lo que se eche abajo es mayor que otras veces y eso tiene que ver con el ciclo electoral”.

Agregó que a su entender “los parlamentarios están pensando más bien en la reelección que en el bien del país, pero espero que esto se corrija inmediatamente después de la primera vuelta”.

El timonel del PPD reconoció que “hemos hablado con el ministro Grau, creo que hay que tener más flexibilidad y también hay que tener un sentido de realismo y necesidad”, y puso de ejemplo la situación en vivienda para destinar mayores recursos, “porque en materia habitacional se requiere buscar una expansión un tanto mayor de la que hasta el momento se ha planteado. Por lo mismo, el Gobierno debe escuchar a todos los sectores y desde luego a su sector de apoyo”.

En tanto, Escalona sostuvo que hay voluntad del Ejecutivo para perfeccionar algunos temas en el marco de la discusión presupuestaria, pero hasta ahora “no hay señales” de por dónde se puede subir o bajar alguna partida.

Trascendió que el tema presupuestario también fue uno de los centrales abordados por el Presidente Gabriel Boric y su comité político este lunes en La Moneda, luego que el mandatario regresara este domingo desde Corea, donde participó en la cumbre APEC.