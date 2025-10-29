Inédito: comisión mixta rechaza casi la totalidad del Presupuesto 2026 y deja en compleja posición al Gobierno

En una sola votación, la instancia rechazó 24 partidas del erario, debido a la falta de acuerdo con el Ejecutivo.

Se anticipaba una tramitación compleja del Presupuesto 2026, pero lo ocurrido este miércoles en el Congreso sorprendió a todos.

De manera inédita, la comisión especial mixta de Presupuestos rechazó casi la totalidad de las partidas presupuestarias, luego de que el Gobierno y el Parlamento no pudieran iniciar una negociación para destrabar el erario en la etapa previa a las votaciones en la Sala de la Cámara de Diputados, a partir del lunes 17 de noviembre.

La comisión mixta apenas sesionó en dos jornadas, en circunstancias en que se proyectaba que terminara su trabajo el próximo lunes 3 de noviembre.

Ante la falta de acuerdo, pasadas las 18:50 de este miércoles la mixta -integrada por 13 senadores y 13 diputados- de forma inédita acordó votar en un solo paquete las 24 partidas restantes de discusión, rechazándolas todas: Transportes, Ministerio Público, Defensa, Seguridad Pública, Deportes, Culturas, Mujer, Minería, Salud, Trabajo, Agricultura, Interior, Gobiernos Regionales, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas, Economía, Desarrollo Social, Vivienda, Educación, Hacienda y el Tesoro Público.

Por 9 votos a favor y 11 en contra, la mixta rechazó esos recursos. Por el mismo resultado rechazó el articulado del proyecto.

Los rechazos previos

La jornada -en dos sesiones, durante la mañana y hasta pasadas las 20 horas- partió de manera compleja, ya que en la oposición volvieron a insistirle al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en que transparentara el costo total del reajuste del sector público, en virtud de que el proyecto de Presupuesto congela el gasto total en remuneraciones del sector público, el conocido como artículo 21.

El titular de Hacienda reiteró el argumento del martes: esa discusión se dará con los funcionarios públicos y por ninguna razón se adelantará el detalle del costo de un reajuste, el cual está provisionado en la partida del Tesoro Público.

La tensión aumentó luego de que Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) enviaran una minuta de seis páginas a los integrantes de la mixta, entregando el detalle de los gastos provisionados para proyectos de ley en trámite y en estudio, pero sin entregar el guarismo total del costo de un potencial reajuste.

Ya con esta diferencia manifiesta sobre la mesa, comenzó la votación de las partidas, nuevamente con un escenario adverso para el Ejecutivo.

Esto, ya que más temprano se rechazaron los recursos para el funcionamiento de la Contraloría General de la República, en protesta a lo que considera es un crecimiento acotado y que no permite a la entidad cumplir con sus objetivos de fiscalización.

Luego se rechazaron los fondos para la Presidencia de la República. Lo que se visó fue la partida del Congreso Nacional, pero sin un detalle relevante: las asignaciones pagadas a los exPresidentes de la República, en medio del debate sobre la dieta que recibirá Gabriel Boric como exmandatario desde el próximo 11 de marzo.

Luego, la mixta rechazó fondos para personal y bienes y servicios en el Poder Judicial, el Ministerio de Ciencias, la Secretaría General de Gobierno, y la Secretaría General de la Presidencia. Además de Congreso, solo se aprobó Bienes Nacionales.

Pasadas las 17 horas, Grau criticó que la oposición esté rechazando las partidas sin mayores argumentos, señalando que hay disposición del Ejecutivo a sentarse a conversar un acuerdo. El diputado republicano, Agustín Romero, puso sobre la mesa una propuesta para recortar el gasto en US$ 2.000 millones para 2026, lo que fue rechazado por el ministro de Hacienda.

Senadores como José Miguel Insulza (PS) y Javier Macaya (UDI) incluso pidieron que se votaran en un solo paquete todas las partidas, para así ahorrar tiempo y continuar la discusión en la Sala de la Cámara, a partir del 17 de noviembre. Aquello fue lo que finalmente ocurrió.

Ahora, el erario pasará a ser discutido en la Sala de la Cámara, para luego pasar al Senado y eventualmente a un tercer trámite y una comisión mixta. El plazo máximo para despachar el proyecto del Congreso es el sábado 29 de noviembre.