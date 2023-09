Boric viajará a China con amplia comitiva pública-privada y agenda para atraer inversiones con “sello verde”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El 14 de octubre aterrizará en China el Presidente Gabriel Boric, junto a seis ministros y parlamentarios de todos los sectores, quienes participarán en diversas actividades para potenciar la relación comercial entre ambas naciones. Se unirán a una nutrida delegación de empresarios chilenos que, en paralelo, desarrollarán diversas actividades con sus pares chinos, incluido el evento Chile Week en cuatro ciudades del gigante asiático.

Desde Presidencia confirmaron que se considera la participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía, Agricultura, Transportes, Obras Públicas y Segegob; junto con la invitación al sector privado, que contempla gremios como Sofofa, que estará representada por su presidenta Rosario Navarro; Karen Thal, de Icare, Conupia y el líder de la Asociación de Exportadores de Fruta (Asoex), Iván Marambio.

En esta oportunidad también se ha considerado contar con la presencia de legisladores, por lo que se convocó a parlamentarios de oficialismo, pero también de la oposición, incluyendo a Chile Vamos. El exPresidente de la República, Eduardo Frei, también estará presente en la gira.

La nutrida agenda de actividades se desarrollará entre el 14 y 18 de octubre, donde Boric visitará las ciudades de Chengdú y Beijing. Su primera escala será en Chengdú, la quinta ciudad más importante de China de casi 20 millones de habitantes y que alberga uno de los principales centros de conservación de osos panda: el símbolo de China.

Ahí participará en actividades de Chile Week, instancia que busca dar a conocer las oportunidades de negocios que ofrece Chile a los inversionistas chinos.

También se buscará comunicar las iniciativas relacionadas con la estrategia nacional de litio y el desarrollo del hidrógeno verde. Para ello tanto el ministro de Transportes, por electromovilidad, y Agricultura, por apertura de mercado a nuevos productos, sostendrán diversas reuniones.

Boric coincidirá en China con una amplia delegación de empresarios chilenos en el marco de la Chile Week y de que luego se trasladarán a Beijing, donde se desarrollará el consejo empresarial Chile-China que va a inaugurar Boric y también el mandatario asistirá al III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional creado por China.

La misión empresarial a China

Entre el 16 y 17 de octubre, la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, encabezará una misión empresarial a China en el contexto del X Consejo Empresarial Chile-China, que preside Francisco Silva.

El objetivo de la misión -que se realiza ad portas de celebrarse 52 años de relaciones diplomáticas entre ambos países- es profundizar los lazos con la comunidad empresarial china, de manera de ampliar las oportunidades de negocios e inversión que son relevantes para el crecimiento y desarrollo del país.

La comitiva empresarial coincidirá en Beijing con la comitiva de ministros en la inauguración por parte del Presidente Boric de la X Reunión del Consejo Empresarial Chile-China y la participación de ambas delegaciones en la cena "Sabores de Chile".

Navarro explicó que “el Consejo Empresarial ha desempeñado un papel fundamental en la relación comercial entre ambos países al actuar como un puente estratégico para promover el comercio y la inversión recíproca” y que ha facilitado el diálogo directo entre empresarios chilenos y chinos, fomentando la colaboración, la comprensión mutua y la identificación de oportunidades comerciales.

“A medida que Chile y China continúan fortaleciendo sus lazos económicos, el Consejo Empresarial se convierte en un motor clave para impulsar el crecimiento sostenible y beneficios compartidos entre ambos países”, dijo.

En el marco de las reuniones y actividades también se van a conversar temas relacionados con la cadena de suministro, facilitación de comercio, inteligencia artificial, talento y comercio digital.

La timonel de Sofofa sostendrá reuniones con el Consejo para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y visitará una empresa del sector energía.

China es el primer socio comercial de Chile y durante 2022, el intercambio comercial entre ambos países superó los US$ 65 mil millones y las inversiones de capitales chinos alcanzaron los US$ 15 mil millones. Los principales sectores receptores fueron la minería no metálica, agroindustria, telecomunicaciones, energía, infraestructura, farmacéutico y servicios financieros, entre otros.