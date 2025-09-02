Boric defiende reforma previsional y cuestiona a Kast: “Un grupo pequeño que no quiso sumarse, hoy amenaza con hacerla retroceder"

En un acto con pensionados, el jefe de Estado enfatizó que luego de una década “logramos ponernos de acuerdo y todos debieron ceder en algo pensando en la gente”.

En La Moneda, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó un encuentro con adultos mayores para conmemorar el aumento del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 para pensionados de 82 años o más -que comenzó a regir desde septiembre-, oportunidad en que acusó a Republicanos de intentar eliminar beneficios.

“La reforma ya está en marcha y la vamos a defender”, planteó el mandatario y explicó que “sin embargo, un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma, hoy amenaza con hacerla retroceder, no estamos disponibles para eso”.

Boric estuvo acompañado por varios ministros, oportunidad en que recordó que “logramos ponernos de acuerdo y todos debieron ceder en algo pensando en la gente. Eso es lo que nos exigen los chilenos, ponerse de acuerdo y dejar de pelear o insultarse”.

Señaló que “se logró un acuerdo muy transversal, no todos, pero muchos dieron pasos que eran difíciles” y agregó “quiero decirles que esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren hacerla retroceder, sacarla adelante costó más de una década”.

La defensa de la reforma se da en momentos en que la candidatura de José Antonio Kast ha planteado una medida llamada “chao préstamo”, que busca modificar el préstamo establecido para los trabajadores al Estado en el texto aprobado por el congreso.

Sin embargo, desde el equipo de Kast y el propio abanderado han evitado entregar detalles de la forma en que esperan implementar dicha medida y la forma de financiarla para evitar dejar sin efecto ese beneficio.

El mandatario remarcó ante los jubilados presentes que “estoy seguro que estas personas y el pueblo de Chile va a defender los avances logrados”.