Cambio demográfico, desempleo e informalidad: zoom a los ingresos de la población más vulnerable

Estudio del OCEC UDP muestra que los ingresos laborales del primer decil cayeron un 59,8% entre 2017 y 2024. Este ha sido uno de los focos del debate sobre la última Casen.

La última entrega de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 -con una metodología actualizada- dio a conocer una nueva foto del panorama social del país, en el cual el 17,3% de la población vive bajo la línea de la pobreza por ingresos.

Una cifra que si bien muestra una reducción desde el 20,5% de 2022, sigue mostrando signos de alarma, especialmente para el primer decil. O sea, donde se ubica el 10% de las personas más vulnerables del país.

Un estudio realizado por el investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), José Acuña, muestra que a nivel agregado los ingresos laborales de los hogares aumentaron 4,5% en términos reales entre 2017 y 2024. Sin embargo, para el primer decil cayeron en 59,8% en el mismo período.

Una baja que viene acompañada de un cambio en la composición de los ingresos monetarios del segmento. Si en 2017 los ingresos autónomos -provenientes del trabajo, rentas de propiedad, entre otros- eran el 63,4% del total, en 2024 la cifra se redujo a 30,6%. Es decir, hubo una caída de $ 88.850 promedio en los ingresos del primer decil, pasando de una media de $ 182.152 a $ 93.302.

En comparación, en promedio todos los hogares aumentaron en $ 71.039 sus ingresos autónomos, pasando de $ 1.385.655 a $ 1.456.694 en el citado lapso.

Al contrario, los subsidios monetarios -jubilación, maternales, servicios básicos, laborales, etc.- tuvieron un aumento en el primer decil de $ 102.495 durante el período, explicado principalmente por la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En tanto, el total agregado de los hogares tuvo un alza de $ 44.260.

Acerca del incremento en esta categoría, Acuña indicó que es resultado de que en el segmento de los hogares más vulnerables la política pública está más presente, pero de manera focalizada, principalmente en hogares con predominio de mayores de 65 años.

“Estos resultados además desbaratan la idea de que hubo un incremento generalizado de subsidios monetarios para el decil 1, siendo marginal la participación del resto de subsidios que no están asociados a la jubilación o pensión de vejez”, señaló el informe.

Así, los ingresos monetarios (sumando autónomos y subsidios) alcanzaron los $ 1.541.266 a nivel país en 2024 y $ 305.081 en el caso del 10% de los hogares más vulnerables. Esto muestra un crecimiento de $ 115.297 en total y de $ 13.645 para el primer decil en promedio.

Envejecimiento poblacional

El 10% más vulnerable de la población también presentó un cambio en su composición demográfica, señala la investigación.

De acuerdo con los datos, a nivel agregado, en el período entre 2017 y 2024 la población en edad de trabajar (PET) creció 10,7% -alcanzando 16.433.384 personas- y los mayores de 65 años se expandieron un 33,4%.

Sin embargo, en el primer decil el aumento fue mayor: los mayores de 65 años tuvieron un alza de 83,4% -llegando a contabilizarse 562.260 personas- y aquellos de entre 15 y 64 años se contrajeron un 22,6%. En total, la población en edad de trabajar del 10% con menores ingresos solo creció 0,2% y totalizó 1.432.401 personas.

“Esto explica en parte, que, dentro de la estructura de ingresos de los hogares, los subsidios asociados a jubilación o pensión de vejez hayan ganado terreno”, explicó Acuña en el informe, agregando que la caída de los ingresos laborales en el primer decil da indicios de que la inactividad por razones de jubilación puede haber aumentado.

Más inactivos y empleo por cuenta propia

El estudio también hace un zoom a la situación laboral del primer decil.

Midiendo según su condición de actividad, los ocupados bajaron 9,8 puntos porcentuales (pp.) en el periodo y son el 16,8% de la PET del grupo; los desocupados tuvieron una leve baja de 0,1 pp. y son el 10,2%; y los inactivos crecieron 9,9 pp., alcanzando a ser el 73%.

No obstante, al desagregar por tramo etario, se observa que los mayores de 65 años no son los únicos inactivos: el 59,7% de las personas entre 15 a 64 años también declararon inactividad, siendo 4,3 pp. más alto que en 2017 y correspondiendo a 519.113 personas.

Los ocupados de 15 a 64 años también disminuyeron un 7,2 pp. y totalizaron 24,5%, siendo 213.265 personas.

Las principales razones de inactividad en el primer decil varían según la edad. En el tramo de 15 a 24 años se mantiene el motivo de estudio (62,1%), mientras que para los de 25 a 49 años son los cuidados (16,6%) y para los de 50 a 64 años es enfermedad o discapacidad (19,8%).

En tanto, entre los mayores de 65 años el mayor motivo es la jubilación o pensión (71,8%), aunque es 2 pp. más bajo que en 2017, mientras que la razón por enfermedad o discapacidad aumentó 4,1 pp., alcanzando 11,4% en 2024.

En el caso del desempleo, este se incrementó 9,8 pp en el primer decil, pasando de 28% a 37,8%.

“Al desglosar por tramos etarios, se observa que el incremento en la tasa de desempleo fue mucho más fuerte a mayor edad, por lo que a la luz de estos resultados además se puede concluir que las posibilidades de empleabilidad de la fuerza laboral empeoraron en el mediano plazo”, dijo el informe.

Así, también se observan cambios en el tipo de empleo.

“En el decil de menores ingresos se observa un cambio importante donde hubo una destrucción de 64% de empleos asalariados formales del sector privado entre 2017 y 2024, y considerando que esta era la segunda categoría con mayor participación del primer decil, pierde terreno en desmedro del empleo por cuenta propia”, indicó la investigación.

Este último saltó desde 47,3% a 58,5% entre 2017 y 2024, mostrando un avance de 11,2 pp. En tanto, la participación en el empleo asalariado formal del sector privado bajó de 25,2% a 14,3% en el período, lo que también explicaría la caída de los ingresos laborales.