Candidaturas presidenciales definen líneas de acción para enfrentar la pobreza en el país

Los encargados programáticos de los candidatos presidenciales Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara, se reunieron este jueves para debatir acerca de los desafíos para las políticas públicas que representa la superación de la pobreza.

Esto, en el contexto del seminario organizado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la Vicerrectoría de Innovación Social de la Universidad de Chile (VID) y Diario Financiero.

Una conversación enmarcada en los resultados de la encuesta Casen de 2022, que registró que el 6,5% de la población vive bajo la línea de pobreza y 16,9% está afectada por la pobreza multidimensional.La antesala fueron las palabras del director nacional del Fosis, Nicolás Navarrete, quien relevó la importancia del diálogo en la materia. “Estamos en un mundo que está cambiando de una manera vertiginosa y esa nueva realidad de la sociedad, pero también de la pobreza, implica que tengamos que tener nuevas herramientas para la superación de la pobreza”, señaló.

A juicio de la exinvestigadora de Idea País, la pobreza tiene tres grandes rostros: mujeres, niños y zonas rurales. Y ante ello, indicó que se deben tomar diferentes medidas para abordarlo.

En el caso de zonas rurales, propuso conectividad tanto a través de internet como de la pavimentación de 1.000 kilómetros de caminos, al igual que el acceso a agua potable a 200 mil familias.

Sobre vivienda, se contempla un plan de 400 mil soluciones habitacionales y 400 mil mejoramientos. En educación, se prevén acciones para promover la alfabetización en niños que viven en el campo.

Además, habrá un bono de $ 200.000 por seis meses a las mujeres que sean contratadas formalmente, junto a una capacitación integral para empleos de tecnología y programación y la ampliación de los programas de cuatro a siete de cuidado infantil.

Vergara expuso que el programa de Gobierno de los cuatro años tendría un costo de US$ 10.000 millones, pero que se reasignarían US$ 8.000 millones. Esto, también en vista de que actualmente el 70% de los programas sociales están mal evaluados, por lo que es importante entender cuál es la necesidad de cada uno y el público objetivo al que están destinados.

“Es lo que nosotros estamos planteando y requiere precisamente poder identificar adecuadamente cuáles son, quiénes son la población objetivo, quiénes son los funcionarios también que están detrás de los programas para poder ir articulando mejor manera y de esa forma nosotros vamos aprovechando todos los recursos del Estado”.

Germán Codina (José Antonio Kast): enfoque en vivienda sin generar periferia