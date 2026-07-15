La Cámara Chileno-Alemana designa a Gabriele Lothholz como su presidenta para los próximos dos años

La presidenta ejecutiva de Voxkom ejercerá su segundo mandato con el director de GKD Latam, Enrique Celedón, como primer vicepresidente, el socio director de PPU Chile, Juan Pablo Wilhelmy, como segundo vicepresidente, y la líder de Minería y Energía EY Chile, Alicia Domínguez, como tesorera.

En el marco de su 110° aniversario, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile) dio inicio a una nueva etapa institucional con la elección de un nuevo directorio integrado por representantes de distintos sectores productivos.

La 76° Asamblea General de Socios tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo y contó con la presencia de la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, y del biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, quien además presentó los principales lineamientos de la agenda económica, enfocada en impulsar el crecimiento, la inversión y fortalecer la competitividad del país.

Para el gerente comercial de AHK Chile, Philip Bartsch, “"la base de cada proyecto exitoso es la colaboración entre personas e instituciones. Eso ha sido una de las grandes fortalezas de nuestra Cámara: construir alianzas de calidad, trabajando junto a representantes diplomáticos, ministerios e instituciones públicas, gremios empresariales y regionales, universidades, centros de investigación y organismos de promoción económica y comercial”.

Así, la mesa directiva estará compuesta por Gabriele Lothholz, socia y presidenta ejecutiva de Voxkom, quien ejercerá un segundo mandato como presidenta; Enrique Celedón, director de GKD Latam, como primer vicepresidente; Juan Pablo Wilhelmy, socio director de PPU Chile, como segundo vicepresidente; y Alicia Domínguez, socia de Impuestos y líder de Minería y Energía de EY Chile, como tesorera.

“Durante más de un siglo hemos conectado actores del mundo privado, público y académico, fortalecido la relación económica entre Chile y Alemania y acompañado la transformación de sus mercados (...) Con este directorio, que combina la experiencia de quienes continúan con la energía de las nuevas incorporaciones, seguiremos impulsando vínculos que generen valor, promuevan la innovación y contribuyan al desarrollo sostenible de nuestras empresas socias y de ambos países", señaló Lothholz.