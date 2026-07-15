La Cámara Chileno-Alemana designa a Gabriele Lothholz como su presidenta para los próximos dos años
La presidenta ejecutiva de Voxkom ejercerá su segundo mandato con el director de GKD Latam, Enrique Celedón, como primer vicepresidente, el socio director de PPU Chile, Juan Pablo Wilhelmy, como segundo vicepresidente, y la líder de Minería y Energía EY Chile, Alicia Domínguez, como tesorera.
Noticias destacadas
En el marco de su 110° aniversario, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile) dio inicio a una nueva etapa institucional con la elección de un nuevo directorio integrado por representantes de distintos sectores productivos.
La 76° Asamblea General de Socios tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo y contó con la presencia de la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, y del biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, quien además presentó los principales lineamientos de la agenda económica, enfocada en impulsar el crecimiento, la inversión y fortalecer la competitividad del país.
Para el gerente comercial de AHK Chile, Philip Bartsch, “"la base de cada proyecto exitoso es la colaboración entre personas e instituciones. Eso ha sido una de las grandes fortalezas de nuestra Cámara: construir alianzas de calidad, trabajando junto a representantes diplomáticos, ministerios e instituciones públicas, gremios empresariales y regionales, universidades, centros de investigación y organismos de promoción económica y comercial”.
Así, la mesa directiva estará compuesta por Gabriele Lothholz, socia y presidenta ejecutiva de Voxkom, quien ejercerá un segundo mandato como presidenta; Enrique Celedón, director de GKD Latam, como primer vicepresidente; Juan Pablo Wilhelmy, socio director de PPU Chile, como segundo vicepresidente; y Alicia Domínguez, socia de Impuestos y líder de Minería y Energía de EY Chile, como tesorera.
“Durante más de un siglo hemos conectado actores del mundo privado, público y académico, fortalecido la relación económica entre Chile y Alemania y acompañado la transformación de sus mercados (...) Con este directorio, que combina la experiencia de quienes continúan con la energía de las nuevas incorporaciones, seguiremos impulsando vínculos que generen valor, promuevan la innovación y contribuyan al desarrollo sostenible de nuestras empresas socias y de ambos países", señaló Lothholz.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
La Cámara Chileno-Alemana designa a Gabriele Lothholz como su presidenta para los próximos dos años
La presidenta ejecutiva de Voxkom ejercerá su segundo mandato con el director de GKD Latam, Enrique Celedón, como primer vicepresidente, el socio director de PPU Chile, Juan Pablo Wilhelmy, como segundo vicepresidente, y la líder de Minería y Energía EY Chile, Alicia Domínguez, como tesorera.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete