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La Cámara Chileno-Alemana designa a Gabriele Lothholz como su presidenta para los próximos dos años

La presidenta ejecutiva de Voxkom ejercerá su segundo mandato con el director de GKD Latam, Enrique Celedón, como primer vicepresidente, el socio director de PPU Chile, Juan Pablo Wilhelmy, como segundo vicepresidente, y la líder de Minería y Energía EY Chile, Alicia Domínguez, como tesorera.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 10:41 hrs.

Cámara de Comercio Alemania Comercio Fernanda Arancibia
<p>La Cámara Chileno-Alemana designa a Gabriele Lothholz como su presidenta para los próximos dos años</p>

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