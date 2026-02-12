Click acá para ir directamente al contenido
Al alza terminó 2025 la actividad de la industria de ingeniería en el país

Informe de la AIC mostró un mayor dinamismo en las etapas avanzadas de los proyectos, con foco en energía y minería -como han reflejado distintos indicadores-, mientras hubo descensos en las fases tempranas de las obras.    

Por: Rossana Lucero

Publicado: Jueves 12 de febrero de 2026 a las 13:00 hrs.

