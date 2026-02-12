Al alza terminó 2025 la actividad de la industria de ingeniería en el país

Informe de la AIC mostró un mayor dinamismo en las etapas avanzadas de los proyectos, con foco en energía y minería -como han reflejado distintos indicadores-, mientras hubo descensos en las fases tempranas de las obras.

Un positivo cierre de 2025 protagonizó el Índice de Actividad de la Ingeniería (ICON) que elabora la asociación de las empresas del sector (AIC) al escalar a un valor de 1,33 en el cuarto trimestre del citado año, lo que representó un aumento de 6,1% respecto de julio-septiembre y un crecimiento del 2,2% en comparación con el mismo lapso de 2024.

Determinante en este resultado fue el aumento en las horas dedicadas a tareas de gerenciamiento de proyectos e inspección técnica de obras (ITOS), especialmente vinculadas en el mundo privado.

Dicha área concentró el 69% de las horas de ingeniería reportadas y exhibió alzas de trimestral de 21,6% y una anual de 19,3%. Este curso se da tras dos trimestres de descensos y siete consecutivos de avances anuales.

Este desarrollo tuvo una contracara en la evolución observada en las etapas iniciales de la ingeniería. Las actividades asociadas a la etapa de detalles correspondieron al 12% del total de horas del sector, acusando una caída de 21,8% respecto al tercer trimestre y de 28,7% frente al mismo lapso del ejercicio anterior.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

A esto se sumó la baja en la ingeniería preinversional, que explicó el 19% de las horas de ingeniería y resintió disminuciones de 13,5% en términos trimestrales y de 16,9% en un año. Este último registro interrumpe la secuencia de aumentos observados al comienzo de 2025.

Esta última dinámica, dijo el reporte de la AIC, “resulta especialmente relevante en los sectores de minería y energía, que en conjunto concentran más del 50% de la actividad nacional de ingeniería”.

Y esa reducción en las fases tempranas de los proyectos se observó tanto en mandantes privados como públicos, sugiriendo un comportamiento generalizado del mercado.

En este contexto, durante los últimos meses de 2025, “el mercado de la ingeniería muestra señales de contención en el desarrollo de nuevas iniciativas, tanto asociadas a nuevas inversiones como a gastos operacionales de sostenimiento. Este comportamiento se produce en un escenario que contrasta con los indicadores favorables de precios de los metales y con proyecciones positivas para el mediano plazo. La menor actividad en ingenierías preinversionales y de detalles, reflejada en los indicadores de la AIC, podría incidir en los niveles de inversión de corto plazo, en la medida que limite la materialización y ejecución futura de proyectos”.

Regiones y sectores

En el cuarto trimestre, el 63% de la demanda total por servicios de ingeniería se verificó en tres regiones: Antofagasta (35,1%), Metropolitana (20,4%) y Libertador General Bernardo O'Higgins (7,5%).

En la primera la actividad estuvo asociada principalmente a proyectos mineros e iniciativas de infraestructura; en la capital del país a proyectos urbanos, obras públicas, infraestructura vial y desarrollo inmobiliario; y tercera concentró parte de la demanda en proyectos mineros, industriales, agroindustriales y de infraestructura productiva.

Precisamente, el sector minero representa el 58,8% de la actividad total de las empresas consultoras de ingeniería en el cuarto trimestre. En el mismo período, el sector de urbanismo inmobiliario registra una participación del 0,2%, correspondiente al nivel más bajo dentro de los sectores analizados.

En esta versión del ICON correspondiente al cuarto trimestre de 2025, participaron 48 empresas, las que en conjunto representan aproximadamente el 32,5% de la actividad de la industria de la consultoría, vinculada a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Esta representatividad se refiere al nivel de actividad y no al número total de empresas del sector.